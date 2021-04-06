https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604407225.html
В России выявили 8328 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8328 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:16
2021-04-06T11:16
2021-04-06T12:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8646 заразившихся. Показатель остается на уровне конца сентября, темпы прироста снизились до 0,18 процента. Умерли за сутки 389 человек, выписались после лечения — 8902.Более чем у 12 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов. Новые случаи выявили во всех регионах, больше всего их в Москве — 1747 (днем ранее было 1876), Санкт-Петербурге — 702, Подмосковье — 533, Нижегородской области — 241, Ростовской — 238, Воронежской и Самарской — по 201.Меньше всего заболевших зарегистрировали в Туве и Ненецком автономном округе — по одному, а на Чукотке, в Еврейской автономной области и в Горном Алтае их по два.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 597 868 человек, из них умерли 101 106, вылечились — 4 220 035 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 131 миллион заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 131,8 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/vaktsina-1604319685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8646 заразившихся. Показатель остается на уровне конца сентября, темпы прироста снизились до 0,18 процента. Умерли за сутки 389 человек, выписались после лечения — 8902.
Более чем у 12 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов. Новые случаи выявили во всех регионах, больше всего их в Москве
— 1747 (днем ранее было 1876), Санкт-Петербурге
— 702, Подмосковье
— 533, Нижегородской
области — 241, Ростовской
— 238, Воронежской и Самарской — по 201.
Меньше всего заболевших зарегистрировали в Туве и Ненецком автономном округе — по одному, а на Чукотке
, в Еврейской автономной области
и в Горном Алтае их по два.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 597 868 человек, из них умерли 101 106, вылечились — 4 220 035 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 131 миллион заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило 131,8 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.