https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604378267.html

Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19

Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19

Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что вопрос инфицирования людей от животных, ранее РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T03:20

2021-04-06T03:20

2021-04-06T03:20

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

геннадий онищенко

москва

вакцинация

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что вопрос инфицирования людей от животных, ранее заразившихся коронавирусом от человека, нужно тщательно изучать, возможно, придется ставить вопрос об обязательной вакцинации домашних питомцев.Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подтвердила РИА Новости, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных.Теоретически, человек может заразить собаку или кошку, отметил депутат, однако для этого нужен тесный контакт."У нас огромный массив наблюдений и случаев, когда описано было бы заражение животных, а потом передача на людей, - таких я не знаю. Поэтому эта эпидемиологическая цепочка реализуется не очень эффективно, к счастью для нас. Но предвидеть это надо, и то направление, в котором работают наши российские ветеринары, - можно считать его перспективным", - добавил Онищенко, имея в виду вакцину от коронавируса для животных."Если случаи заражения все же появятся, возможно, придется ставить вопрос об (обязательной - ред.) вакцинации домашних питомцев", - подчеркнул парламентарий.Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.

https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603234905.html

https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603615287.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), геннадий онищенко, москва, вакцинация, общество