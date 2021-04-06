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В Калининграде пройдёт конференция развития предпринимательства
В Калининграде пройдёт конференция развития предпринимательства
Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства состоится 15-17 апреля в Калининграде, на ней обсудят поддержку бизнеса, развитие... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:28
2021-04-06T15:35
корпорация мсп
госдума рф
калининградская область
калининград
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства состоится 15-17 апреля в Калининграде, на ней обсудят поддержку бизнеса, развитие региональных центров "Мой бизнес", цифровизацию и другие вопросы, рассказали в Минэкономразвития.Калининградская область стала лидером в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также в развитии инфраструктуры поддержки бизнеса, отмечает в связи с этим министерство.Уточняется, что во время конференции пройдет вручение первой национальной премии "Мой бизнес" - награду получат лучшие региональные центры "Мой бизнес" за оказание финансовой поддержки, информационную активность, антикризисные решения и другое. Организационный комитет отберет самые успешные проекты среди более чем 700 заявленных.По предварительным оценкам, в конференции примут участие более 500 человек, в том числе предприниматели, которые пользуются мерами поддержки Корпорации МСП. В программе - выступления предпринимателей, руководителей общероссийских предпринимательских сообществ, федеральных экспертов и представителей Госдумы, региональных органов исполнительной власти и центров "Мой бизнес".Также на мероприятии пройдет сессия "Участие субъектов МСП в закупках крупных компаний с государственным участием". Участники обсудят меры поддержки Корпорации МСП по обеспечению доступа к закупкам крупнейших заказчиков. По итогу организаторы проведут биржу контактов, где заказчики и поставщики напрямую обсудят условия возможного сотрудничества.Кроме того, министерство напомнило, что корпорация до 15 апреля совместно с Минэкономразвития проводит опрос о мерах улучшения условий ведения бизнеса. Ключевая задача – получить обратную связь и на ее основе определить максимально востребованные механизмы поддержки и формы комфортного взаимодействия с профильными органами власти.
https://ria.ru/20210401/vertolet-1603771131.html
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корпорация мсп, госдума рф, калининградская область, калининград, экономика

В Калининграде пройдёт конференция развития предпринимательства

11:28 06.04.2021 (обновлено: 15:35 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь ЧупринКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Игорь Чуприн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства состоится 15-17 апреля в Калининграде, на ней обсудят поддержку бизнеса, развитие региональных центров "Мой бизнес", цифровизацию и другие вопросы, рассказали в Минэкономразвития.
Калининградская область стала лидером в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также в развитии инфраструктуры поддержки бизнеса, отмечает в связи с этим министерство.
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"Конференция инфраструктуры развития предпринимательства – одно из ключевых событий года. На ней мы обсуждаем сделанное, делимся историями успеха в бизнесе, рассказываем, как перенести их опыт на федеральный уровень. Говорим о проблемах, намечаем пути развития и вместе, всей нашей командой профессионалов, вырабатываем дальнейшую стратегию. Нам важны интересы бизнеса, улучшение делового климата, развитие инвестиционных проектов, которые дадут дополнительный стимул для развития регионов", – отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Уточняется, что во время конференции пройдет вручение первой национальной премии "Мой бизнес" - награду получат лучшие региональные центры "Мой бизнес" за оказание финансовой поддержки, информационную активность, антикризисные решения и другое. Организационный комитет отберет самые успешные проекты среди более чем 700 заявленных.
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По предварительным оценкам, в конференции примут участие более 500 человек, в том числе предприниматели, которые пользуются мерами поддержки Корпорации МСП. В программе - выступления предпринимателей, руководителей общероссийских предпринимательских сообществ, федеральных экспертов и представителей Госдумы, региональных органов исполнительной власти и центров "Мой бизнес".
Также на мероприятии пройдет сессия "Участие субъектов МСП в закупках крупных компаний с государственным участием". Участники обсудят меры поддержки Корпорации МСП по обеспечению доступа к закупкам крупнейших заказчиков. По итогу организаторы проведут биржу контактов, где заказчики и поставщики напрямую обсудят условия возможного сотрудничества.
Кроме того, министерство напомнило, что корпорация до 15 апреля совместно с Минэкономразвития проводит опрос о мерах улучшения условий ведения бизнеса. Ключевая задача – получить обратную связь и на ее основе определить максимально востребованные механизмы поддержки и формы комфортного взаимодействия с профильными органами власти.
 
Корпорация МСПГосдума РФКалининградская областьКалининградЭкономика
 
 
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