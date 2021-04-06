https://ria.ru/20210406/konferentsiya-1604409356.html

В Калининграде пройдёт конференция развития предпринимательства

В Калининграде пройдёт конференция развития предпринимательства

Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства состоится 15-17 апреля в Калининграде, на ней обсудят поддержку бизнеса, развитие... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:28

2021-04-06T11:28

2021-04-06T15:35

корпорация мсп

госдума рф

калининградская область

калининград

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства состоится 15-17 апреля в Калининграде, на ней обсудят поддержку бизнеса, развитие региональных центров "Мой бизнес", цифровизацию и другие вопросы, рассказали в Минэкономразвития.Калининградская область стала лидером в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также в развитии инфраструктуры поддержки бизнеса, отмечает в связи с этим министерство.Уточняется, что во время конференции пройдет вручение первой национальной премии "Мой бизнес" - награду получат лучшие региональные центры "Мой бизнес" за оказание финансовой поддержки, информационную активность, антикризисные решения и другое. Организационный комитет отберет самые успешные проекты среди более чем 700 заявленных.По предварительным оценкам, в конференции примут участие более 500 человек, в том числе предприниматели, которые пользуются мерами поддержки Корпорации МСП. В программе - выступления предпринимателей, руководителей общероссийских предпринимательских сообществ, федеральных экспертов и представителей Госдумы, региональных органов исполнительной власти и центров "Мой бизнес".Также на мероприятии пройдет сессия "Участие субъектов МСП в закупках крупных компаний с государственным участием". Участники обсудят меры поддержки Корпорации МСП по обеспечению доступа к закупкам крупнейших заказчиков. По итогу организаторы проведут биржу контактов, где заказчики и поставщики напрямую обсудят условия возможного сотрудничества.Кроме того, министерство напомнило, что корпорация до 15 апреля совместно с Минэкономразвития проводит опрос о мерах улучшения условий ведения бизнеса. Ключевая задача – получить обратную связь и на ее основе определить максимально востребованные механизмы поддержки и формы комфортного взаимодействия с профильными органами власти.

https://ria.ru/20210401/vertolet-1603771131.html

https://ria.ru/20210402/deti-1603966456.html

калининградская область

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, госдума рф, калининградская область, калининград, экономика