https://ria.ru/20210406/kompanii-1604382113.html
Компании накопили в российских банках рекордный 61 миллиард долларов
Компании накопили в российских банках рекордный 61 миллиард долларов
Средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — 61 миллиарда долларов, что на 51,6%... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T07:13
2021-04-06T07:13
2021-04-06T10:57
максим осадчий
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_46e3d4b30bda5dbea18dd475d585518f.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — 61 миллиарда долларов, что на 51,6% больше показателя годом ранее, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ.По его наблюдениям, наиболее активный рост пришелся на период с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года: за эти четыре месяца средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках выросли на 16,7 миллиарда долларов.Данный рост привел к тому, что чистые валютные активы российских банков снизились с плюс 2,9 миллиарда долларов на 1 ноября 2020 года до минус 13,8 миллиарда долларов на 1 марта 2021 года, что также является рекордом, отметил Осадчий. "Отрицательное значение чистых валютных активов означает, что валютных активов не хватит для расчета по валютным обязательствам", — пояснил эксперт.Банк России в комментарии РИА Новости указал, что объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте в феврале практически не изменился и составил 52,3 миллиарда долларов, что выше среднего уровня 2020 года. "Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем", — уточнил регулятор.
https://ria.ru/20210404/sberezheniya-1604137891.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_d2da0bee668a489644ce892b248dd71e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм.
Средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — 61 миллиарда долларов, что на 51,6% больше показателя годом ранее, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
на основе данных ЦБ
.
"Средства в иностранной валюте на счетах корпораций в российских банках на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — 61 миллиарда долларов, увеличившись за год также на рекордную величину — на 20,8 миллиарда долларов, или на 51,6%", — сообщил эксперт.
По его наблюдениям, наиболее активный рост пришелся на период с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года: за эти четыре месяца средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках выросли на 16,7 миллиарда долларов.
Данный рост привел к тому, что чистые валютные активы российских банков снизились с плюс 2,9 миллиарда долларов на 1 ноября 2020 года до минус 13,8 миллиарда долларов на 1 марта 2021 года, что также является рекордом, отметил Осадчий. "Отрицательное значение чистых валютных активов означает, что валютных активов не хватит для расчета по валютным обязательствам", — пояснил эксперт.
Банк России в комментарии РИА Новости указал, что объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте в феврале практически не изменился и составил 52,3 миллиарда долларов, что выше среднего уровня 2020 года. "Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем", — уточнил регулятор.