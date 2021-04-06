https://ria.ru/20210406/kompanii-1604382113.html

Компании накопили в российских банках рекордный 61 миллиард долларов

Компании накопили в российских банках рекордный 61 миллиард долларов

Средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — 61 миллиарда долларов, что на 51,6%... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T07:13

2021-04-06T07:13

2021-04-06T10:57

максим осадчий

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — 61 миллиарда долларов, что на 51,6% больше показателя годом ранее, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ.По его наблюдениям, наиболее активный рост пришелся на период с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года: за эти четыре месяца средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках выросли на 16,7 миллиарда долларов.Данный рост привел к тому, что чистые валютные активы российских банков снизились с плюс 2,9 миллиарда долларов на 1 ноября 2020 года до минус 13,8 миллиарда долларов на 1 марта 2021 года, что также является рекордом, отметил Осадчий. "Отрицательное значение чистых валютных активов означает, что валютных активов не хватит для расчета по валютным обязательствам", — пояснил эксперт.Банк России в комментарии РИА Новости указал, что объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте в феврале практически не изменился и составил 52,3 миллиарда долларов, что выше среднего уровня 2020 года. "Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем", — уточнил регулятор.

https://ria.ru/20210404/sberezheniya-1604137891.html

москва

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максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика