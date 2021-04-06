https://ria.ru/20210406/kocharyan-1727061236.html

Суд прекратил уголовное преследование экс-президента Армении Кочаряна

Суд прекратил уголовное преследование экс-президента Армении Кочаряна

Суд в Ереване прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье "свержение конституционного строя", передает корреспондент РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:56

2021-04-06T16:56

2021-04-06T17:08

роберт кочарян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Суд в Ереване прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье "свержение конституционного строя", передает корреспондент РИА Новости."Отменить уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" на основании отсутствия факта преступления. Отменить в его отношении меру пресечения в виде залога", - заявила, оглашая решение, судья по делу Анна Данибекян.Конституционный суд Армении 26 марта признал статью "свержение конституционного строя", по которой судят Кочаряна, противоречащей двум статьям конституции и недействительной. Адвокаты экс-президента заявили, что решение КС предполагает прекращение уголовного преследования по этой статье. Позднее один из обвинителей Геворг Багдасарян сообщил журналистам, что вменяемое Кочаряну деяние может быть переквалифицировано со "свержения конституционного строя" на "превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия".

https://ria.ru/20210304/kocharyan-1599900542.html

ереван

армения

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роберт кочарян, ереван, армения, в мире