Суд прекратил уголовное преследование экс-президента Армении Кочаряна
16:56 06.04.2021 (обновлено: 17:08 06.04.2021)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Суд в Ереване прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье "свержение конституционного строя", передает корреспондент РИА Новости.
"Отменить уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" на основании отсутствия факта преступления. Отменить в его отношении меру пресечения в виде залога", - заявила, оглашая решение, судья по делу Анна Данибекян.
Конституционный суд Армении 26 марта признал статью "свержение конституционного строя", по которой судят Кочаряна, противоречащей двум статьям конституции и недействительной. Адвокаты экс-президента заявили, что решение КС предполагает прекращение уголовного преследования по этой статье. Позднее один из обвинителей Геворг Багдасарян сообщил журналистам, что вменяемое Кочаряну деяние может быть переквалифицировано со "свержения конституционного строя" на "превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия".
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