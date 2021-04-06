https://ria.ru/20210406/klip-1727056529.html
Депутат пожаловался в прокуратуру на клип Моргенштерна с танцами в храме
Депутат пожаловался в прокуратуру на клип Моргенштерна с танцами в храме
Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил в Роскомнадзор и Генеральную РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:35
2021-04-06T16:35
2021-04-06T18:34
религия и мировоззрение
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
dj smash
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
сергей гаврилов
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру запросы о запрете видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.В Telegram-канале парламентарий обратил внимание на клип DJ Smash и Моргенштерна, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме.Гаврилов подчеркивает, что текст песни "можно опустить — с трудом спишем на свободу творчества", но зачем устраивать танцы в храме, непонятно. Также парламентарий отмечает, что, несмотря на заверения авторов, исполнителям все же удалось оскорбить чувства верующих, они сделали это намеренно."Удивительно, что ни европейские правительства, ни Ватикан никак не реагируют на такие видео, хотя здесь налицо оскорбление основ христианства. Важно проявить общехристианскую солидарность. Необходимо исключить размещение этого видео на публичных ресурсах в России. Направил запросы в соответствующие ведомства", — добавил Гаврилов.В дисклеймере к ролику отмечается, что видео носит развлекательный характер, а его создатели не хотели оскорбить чьи-либо чувства.
https://ria.ru/20210331/vliyanie-1603637211.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, dj smash, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, сергей гаврилов, общество