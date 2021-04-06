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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210406/kino-1604446699.html
Режиссер Гай Ричи рассказал о своей давней дружбе с Джейсоном Стейтемом
Режиссер Гай Ричи рассказал о своей давней дружбе с Джейсоном Стейтемом
Британский режиссер Гай Ричи рассказал о своей дружбе с Джейсоном Стейтемом, который сыграл главную роль в его новом фильме "Гнев человеческий". Его слова... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:29
2021-04-06T19:29
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский режиссер Гай Ричи рассказал о своей дружбе с Джейсоном Стейтемом, который сыграл главную роль в его новом фильме "Гнев человеческий". Его слова привели РИА Новости российские прокатчики картины.Актерская карьера Стейтема фактически началась с участия в картине Ричи "Карты, деньги, два ствола".Ричи отметил, что участвовать в новом фильме Стейтем согласился после двухминутного телефонного звонка."Мне было достаточно позвонить Джейсону и за две минуты обрисовать сюжет будущей картины, — поясняет он. — Ни он, ни я долго не раздумывали. Нам понравился сюжет. Мы не были ничем заняты на тот момент. Для любой кинокартины важно, чтобы режиссер и исполнитель главной роли страстно хотели бы снять один и тот же фильм. Это был как раз тот самый случай".Главный герой ленты "Гнев человеческий" Эйч (Стейтем) — загадочный джентльмен, жаждущий справедливости. Он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.В картине также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан и другие.В прокат фильм выйдет 22 апреля.
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новости культуры, кино и сериалы, лос-анджелес

Режиссер Гай Ричи рассказал о своей давней дружбе с Джейсоном Стейтемом

19:29 06.04.2021
 
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)Кадр из фильма "Гнев человеческий"
Кадр из фильма Гнев человеческий - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский режиссер Гай Ричи рассказал о своей дружбе с Джейсоном Стейтемом, который сыграл главную роль в его новом фильме "Гнев человеческий". Его слова привели РИА Новости российские прокатчики картины.
Актерская карьера Стейтема фактически началась с участия в картине Ричи "Карты, деньги, два ствола".

"Мы с Джейсоном знакомы уже 22 года, и за это время ни разу не поссорились, — говорит режиссер. – Он – один из моих лучших друзей. Я очень уважаю его, как актера и как человека. Кажется, Джейсон не постарел ни на один день. Ума не приложу, в чем его секрет, но он по-прежнему в отличной физической форме".

Ричи отметил, что участвовать в новом фильме Стейтем согласился после двухминутного телефонного звонка.
"Мне было достаточно позвонить Джейсону и за две минуты обрисовать сюжет будущей картины, — поясняет он. — Ни он, ни я долго не раздумывали. Нам понравился сюжет. Мы не были ничем заняты на тот момент. Для любой кинокартины важно, чтобы режиссер и исполнитель главной роли страстно хотели бы снять один и тот же фильм. Это был как раз тот самый случай".
Главный герой ленты "Гнев человеческий" Эйч (Стейтем) — загадочный джентльмен, жаждущий справедливости. Он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.
В картине также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан и другие.
В прокат фильм выйдет 22 апреля.
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