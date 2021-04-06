https://ria.ru/20210406/kino-1604446699.html
Режиссер Гай Ричи рассказал о своей давней дружбе с Джейсоном Стейтемом
Режиссер Гай Ричи рассказал о своей давней дружбе с Джейсоном Стейтемом
Британский режиссер Гай Ричи рассказал о своей дружбе с Джейсоном Стейтемом, который сыграл главную роль в его новом фильме "Гнев человеческий". Его слова... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:29
2021-04-06T19:29
2021-04-06T19:29
культура
новости культуры
кино и сериалы
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604424164_501:0:3338:1596_1920x0_80_0_0_d485e9c1bf953bf7e134a35b0d7c2a88.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский режиссер Гай Ричи рассказал о своей дружбе с Джейсоном Стейтемом, который сыграл главную роль в его новом фильме "Гнев человеческий". Его слова привели РИА Новости российские прокатчики картины.Актерская карьера Стейтема фактически началась с участия в картине Ричи "Карты, деньги, два ствола".Ричи отметил, что участвовать в новом фильме Стейтем согласился после двухминутного телефонного звонка."Мне было достаточно позвонить Джейсону и за две минуты обрисовать сюжет будущей картины, — поясняет он. — Ни он, ни я долго не раздумывали. Нам понравился сюжет. Мы не были ничем заняты на тот момент. Для любой кинокартины важно, чтобы режиссер и исполнитель главной роли страстно хотели бы снять один и тот же фильм. Это был как раз тот самый случай".Главный герой ленты "Гнев человеческий" Эйч (Стейтем) — загадочный джентльмен, жаждущий справедливости. Он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.В картине также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан и другие.В прокат фильм выйдет 22 апреля.
https://ria.ru/20210329/leonardo-1603010693.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604424164_856:0:2984:1596_1920x0_80_0_0_90249324712898b96052d10e2cadf38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, лос-анджелес
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский режиссер Гай Ричи рассказал о своей дружбе с Джейсоном Стейтемом, который сыграл главную роль в его новом фильме "Гнев человеческий". Его слова привели РИА Новости российские прокатчики картины.
Актерская карьера Стейтема фактически началась с участия в картине Ричи "Карты, деньги, два ствола".
"Мы с Джейсоном знакомы уже 22 года, и за это время ни разу не поссорились, — говорит режиссер. – Он – один из моих лучших друзей. Я очень уважаю его, как актера и как человека. Кажется, Джейсон не постарел ни на один день. Ума не приложу, в чем его секрет, но он по-прежнему в отличной физической форме".
Ричи отметил, что участвовать в новом фильме Стейтем согласился после двухминутного телефонного звонка.
"Мне было достаточно позвонить Джейсону и за две минуты обрисовать сюжет будущей картины, — поясняет он. — Ни он, ни я долго не раздумывали. Нам понравился сюжет. Мы не были ничем заняты на тот момент. Для любой кинокартины важно, чтобы режиссер и исполнитель главной роли страстно хотели бы снять один и тот же фильм. Это был как раз тот самый случай".
Главный герой ленты "Гнев человеческий" Эйч (Стейтем) — загадочный джентльмен, жаждущий справедливости. Он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.
В картине также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан и другие.
В прокат фильм выйдет 22 апреля.