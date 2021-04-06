https://ria.ru/20210406/kino-1604445326.html

Режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новый фильм "Гнев человеческий"

Режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новый фильм "Гнев человеческий"

Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новая картина "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Его слова привели РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:55

2021-04-06T14:55

2021-04-06T17:47

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новая картина "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Его слова привели РИА Новости российские прокатчики картины.Режиссер рассказал и о то, как проходили съемки. Главный герой фильма "Гнев человеческий" Эйч (Стейтем) — загадочный джентльмен, жаждущий справедливости. Он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.В картине также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан и другие.В прокат фильм выйдет 22 апреля.

https://ria.ru/20210403/kino-1603829410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, знаменитости