https://ria.ru/20210406/kino-1604445326.html
Режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новый фильм "Гнев человеческий"
Режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новый фильм "Гнев человеческий"
Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новая картина "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Его слова привели РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:55
2021-04-06T14:55
2021-04-06T17:47
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новая картина "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Его слова привели РИА Новости российские прокатчики картины.Режиссер рассказал и о то, как проходили съемки. Главный герой фильма "Гнев человеческий" Эйч (Стейтем) — загадочный джентльмен, жаждущий справедливости. Он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.В картине также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан и другие.В прокат фильм выйдет 22 апреля.
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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новая картина "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Его слова привели РИА Новости российские прокатчики картины.
"Описать фильм в паре предложений можно так: "Джейсон Стейтем в умном жанровом фильме о мести". Картина получилась предельно реалистичной, мы не делали послабления ни в чем. Она об алчности, крови, тщеславии, о семи смертных грехах, упомянутых в Библии. Во всяком случае, в сюжете вы найдете пять из этих смертных грехов", — отметил Ричи.
Режиссер рассказал и о то, как проходили съемки.
"Мы практически не репетировали трюковые сцены. События, в том числе и поединки, должны были развиваться естественным, правдоподобным способом. Мы хотели показать, как люди могли бы себя вести в реальной ситуации, а не продемонстрировать очередную фантазию профессионального постановщика на заданную тему", — пояснил он.
Главный герой фильма "Гнев человеческий" Эйч (Стейтем) — загадочный джентльмен, жаждущий справедливости. Он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.
В картине также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан и другие.
В прокат фильм выйдет 22 апреля.