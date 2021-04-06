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Мосгордума предложила помочь урегулировать работу "народного каршеринга"
Мосгордума предложила помочь урегулировать работу "народного каршеринга"
Московская городская Дума готова подключиться и предложить законодательные механизмы регулирования "народного каршеринга", сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:23
2021-04-06T13:28
кирилл щитов
московская городская дума
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Московская городская Дума готова подключиться и предложить законодательные механизмы регулирования "народного каршеринга", сообщил РИА Новости председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.Ранее газета РБК опубликовала информацию со ссылкой на источники на рынке автомобильных арендных сервисов, что московские власти готовятся в ближайшее время запустить платформу "народного каршеринга", сервис позволит владельцам автомобилей сдавать свои машины в аренду другим физлицам ."Идея народного каршеринга классная, даст возможность людям задействовать свой автопарк, особенно если он редко используется, то есть по сути перевести пассив в актив. Это хорошо. К тому же этот новый вид каршеринга отлично вписывается в концепцию мультимодальности транспорта, которую активно поддерживает и развивает город: сценария, при котором горожанин имеет возможность выбора, каким видом транспорта он хочет воспользоваться для той или иной поездки, в тот или иной день, в то или иное время года", - рассказал Щитов.Он отметил, что однако, как и все новое, идея народного каршеринга порождает много вопросов: кто и как будет контролировать техническое состояние автомобиля? Как будут урегулироваться претензии, если вдруг та машина, которую человек получил в аренду, не соответствует заявленным параметрам, если она не того качества?По словам депутата, с точки зрения безопасности главный вопрос – прохождение обязательного регулярного техосмотра. Как это будет контролироваться? На ком будет эта ответственность – на собственнике или на той компании, которая выступает оператором? Как будет решаться вопрос страховки? Кто и как будет возмещать убытки в случае ДТП с участием каршеринга? Кто будет стороной договора со страховой компанией: водитель, собственник авто или компания-оператор?"Уверен, что ответы на эти вопросы будут найдены, если идея получит практическую реализацию. Сейчас сложно строить прогнозы насчет ее успеха, когда-то в саму идею каршеринга никто не верил, но она себя полностью оправдала. Сегодня Москва имеет самый большой в мире автопарк каршеринга. Московская городская дума готова подключиться и предложить законодательные механизмы регулирования нового вида транспорта, если это будет необходимо", - заключил Щитов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/karshering-1595449491.html
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кирилл щитов, московская городская дума, москва, общество

Мосгордума предложила помочь урегулировать работу "народного каршеринга"

13:23 06.04.2021 (обновлено: 13:28 06.04.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевПервое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Московская городская Дума готова подключиться и предложить законодательные механизмы регулирования "народного каршеринга", сообщил РИА Новости председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
Ранее газета РБК опубликовала информацию со ссылкой на источники на рынке автомобильных арендных сервисов, что московские власти готовятся в ближайшее время запустить платформу "народного каршеринга", сервис позволит владельцам автомобилей сдавать свои машины в аренду другим физлицам .
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"Идея народного каршеринга классная, даст возможность людям задействовать свой автопарк, особенно если он редко используется, то есть по сути перевести пассив в актив. Это хорошо. К тому же этот новый вид каршеринга отлично вписывается в концепцию мультимодальности транспорта, которую активно поддерживает и развивает город: сценария, при котором горожанин имеет возможность выбора, каким видом транспорта он хочет воспользоваться для той или иной поездки, в тот или иной день, в то или иное время года", - рассказал Щитов.
Он отметил, что однако, как и все новое, идея народного каршеринга порождает много вопросов: кто и как будет контролировать техническое состояние автомобиля? Как будут урегулироваться претензии, если вдруг та машина, которую человек получил в аренду, не соответствует заявленным параметрам, если она не того качества?
По словам депутата, с точки зрения безопасности главный вопрос – прохождение обязательного регулярного техосмотра. Как это будет контролироваться? На ком будет эта ответственность – на собственнике или на той компании, которая выступает оператором? Как будет решаться вопрос страховки? Кто и как будет возмещать убытки в случае ДТП с участием каршеринга? Кто будет стороной договора со страховой компанией: водитель, собственник авто или компания-оператор?
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Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
"Уверен, что ответы на эти вопросы будут найдены, если идея получит практическую реализацию. Сейчас сложно строить прогнозы насчет ее успеха, когда-то в саму идею каршеринга никто не верил, но она себя полностью оправдала. Сегодня Москва имеет самый большой в мире автопарк каршеринга. Московская городская дума готова подключиться и предложить законодательные механизмы регулирования нового вида транспорта, если это будет необходимо", - заключил Щитов.
 
Кирилл ЩитовМосковская городская думаМоскваОбщество
 
 
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