Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/kanal-1727058743.html
Посол России прокомментировал намерение Турции построить канал
Посол России прокомментировал намерение Турции построить канал
Проект новой морской артерии "Стамбульский канал" – дело турецких властей, это хозяйственный проект на турецкой территории, но МИД РФ и Турции проводят... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:44
2021-04-06T17:11
россия
алексей ерхов
стамбул
монтре
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Проект новой морской артерии "Стамбульский канал" – дело турецких властей, это хозяйственный проект на турецкой территории, но МИД РФ и Турции проводят регулярные консультации по черноморскому судоходству, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум."Это прежде всего дело турецких властей, речь идет о хозяйственном проекте, который должен реализовываться на турецкой территории и турецкими силами. Но у нас существует разветвленная система политических консультаций, прежде всего между нашими МИД, и в том числе проблематика черноморская, морского судоходства, она между нашими министерствами регулярно обсуждается", - сказал Ерхов в эфире канала "Россия 24".По словам дипломата, проект новой артерии не отменит требований конвенции Монтрё, но судам, которые будут проходить через новую артерию, будут предъявляться новые финансовые требования или условия."Между "Стамбульский каналом" и конвенцией Монтрё, конечно, связь, взаимосвязь, взаимоувязка есть, но она далеко не линейна и не носит прямого, непосредственного характера. Но если представить, что "Стамбульский канал" построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтрё, никоим образом не изменит тех ограничений, которая она накладывает на требования по проходу по проливу, как на общий тоннаж находящихся в Черном море военных кораблей неприбрежных государств и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции Монтрё", - сказал посол, добавив, что "тем судам, которые будут проходить новые транспортные магистрали, будут предъявляться новые финансовые требования или условия для пересечения этих магистралей".В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604169217.html
https://ria.ru/20210405/erdogan-1604342382.html
https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604178584.html
россия
стамбул
монтре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e0b211cf167b838f00c901b8176b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей ерхов, стамбул, монтре, в мире

Посол России прокомментировал намерение Турции построить канал

16:44 06.04.2021 (обновлено: 17:11 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей СтенинПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Проект новой морской артерии "Стамбульский канал" – дело турецких властей, это хозяйственный проект на турецкой территории, но МИД РФ и Турции проводят регулярные консультации по черноморскому судоходству, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум.
Вид на башню Галата - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 13:58
В Турции осудили письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
"Это прежде всего дело турецких властей, речь идет о хозяйственном проекте, который должен реализовываться на турецкой территории и турецкими силами. Но у нас существует разветвленная система политических консультаций, прежде всего между нашими МИД, и в том числе проблематика черноморская, морского судоходства, она между нашими министерствами регулярно обсуждается", - сказал Ерхов в эфире канала "Россия 24".
По словам дипломата, проект новой артерии не отменит требований конвенции Монтрё, но судам, которые будут проходить через новую артерию, будут предъявляться новые финансовые требования или условия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:18
Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
"Между "Стамбульский каналом" и конвенцией Монтрё, конечно, связь, взаимосвязь, взаимоувязка есть, но она далеко не линейна и не носит прямого, непосредственного характера. Но если представить, что "Стамбульский канал" построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтрё, никоим образом не изменит тех ограничений, которая она накладывает на требования по проходу по проливу, как на общий тоннаж находящихся в Черном море военных кораблей неприбрежных государств и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции Монтрё", - сказал посол, добавив, что "тем судам, которые будут проходить новые транспортные магистрали, будут предъявляться новые финансовые требования или условия для пересечения этих магистралей".
В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 16:00
Вопрос о выходе Турции из конвенции Монтре не стоит, заявил источник
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
 
РоссияАлексей ЕрховСтамбулМонтреВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния