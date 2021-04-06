https://ria.ru/20210406/kanal-1727058743.html

Посол России прокомментировал намерение Турции построить канал

Посол России прокомментировал намерение Турции построить канал

Проект новой морской артерии "Стамбульский канал" – дело турецких властей, это хозяйственный проект на турецкой территории, но МИД РФ и Турции проводят... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:44

2021-04-06T16:44

2021-04-06T17:11

россия

алексей ерхов

стамбул

монтре

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Проект новой морской артерии "Стамбульский канал" – дело турецких властей, это хозяйственный проект на турецкой территории, но МИД РФ и Турции проводят регулярные консультации по черноморскому судоходству, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум."Это прежде всего дело турецких властей, речь идет о хозяйственном проекте, который должен реализовываться на турецкой территории и турецкими силами. Но у нас существует разветвленная система политических консультаций, прежде всего между нашими МИД, и в том числе проблематика черноморская, морского судоходства, она между нашими министерствами регулярно обсуждается", - сказал Ерхов в эфире канала "Россия 24".По словам дипломата, проект новой артерии не отменит требований конвенции Монтрё, но судам, которые будут проходить через новую артерию, будут предъявляться новые финансовые требования или условия."Между "Стамбульский каналом" и конвенцией Монтрё, конечно, связь, взаимосвязь, взаимоувязка есть, но она далеко не линейна и не носит прямого, непосредственного характера. Но если представить, что "Стамбульский канал" построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтрё, никоим образом не изменит тех ограничений, которая она накладывает на требования по проходу по проливу, как на общий тоннаж находящихся в Черном море военных кораблей неприбрежных государств и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции Монтрё", - сказал посол, добавив, что "тем судам, которые будут проходить новые транспортные магистрали, будут предъявляться новые финансовые требования или условия для пересечения этих магистралей".В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604169217.html

https://ria.ru/20210405/erdogan-1604342382.html

https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604178584.html

россия

стамбул

монтре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей ерхов, стамбул, монтре, в мире