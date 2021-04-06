https://ria.ru/20210406/kanal-1727035531.html

В Суэцком канале восстановили движение судов

В Суэцком канале восстановили движение судов

Движение судов по Суэцкому каналу приведено в норму после инцидента с кратковременно севшим на мель греческим танкером, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:03

2021-04-06T15:03

2021-04-06T15:56

в мире

суэцкий канал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727028915_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_82963c53d6197687a24d871dd9346017.jpg

КАИР, 6 апр – РИА Новости. Движение судов по Суэцкому каналу приведено в норму после инцидента с кратковременно севшим на мель греческим танкером, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Греческий танкер Minerva Nike ранее во вторник сел на мель в южной части Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров."Движение судов по каналу восстановлено. Все в норме", - сообщил источник.Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им судоходной артерии находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.Это уже второе ЧП в Суэцком канале за последние дни. В конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней. Суммарный ущерб от этого инцидента может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил ранее глава администрации канала Усама Рабиа.

https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-04-06T15:03 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, суэцкий канал