https://ria.ru/20210406/kanal-1727035531.html
В Суэцком канале восстановили движение судов
В Суэцком канале восстановили движение судов
Движение судов по Суэцкому каналу приведено в норму после инцидента с кратковременно севшим на мель греческим танкером, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:03
2021-04-06T15:03
2021-04-06T15:56
в мире
суэцкий канал
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КАИР, 6 апр – РИА Новости. Движение судов по Суэцкому каналу приведено в норму после инцидента с кратковременно севшим на мель греческим танкером, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Греческий танкер Minerva Nike ранее во вторник сел на мель в южной части Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров."Движение судов по каналу восстановлено. Все в норме", - сообщил источник.Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им судоходной артерии находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.Это уже второе ЧП в Суэцком канале за последние дни. В конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней. Суммарный ущерб от этого инцидента может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил ранее глава администрации канала Усама Рабиа.
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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
2021-04-06T15:03
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в мире, суэцкий канал
КАИР, 6 апр – РИА Новости.
Движение судов по Суэцкому каналу
приведено в норму после инцидента с кратковременно севшим на мель греческим танкером, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Греческий танкер Minerva Nike ранее во вторник сел на мель в южной части Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров.
"Движение судов по каналу восстановлено. Все в норме", - сообщил источник.
Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им судоходной артерии находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.
Это уже второе ЧП в Суэцком канале за последние дни. В конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней. Суммарный ущерб от этого инцидента может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил ранее глава администрации канала Усама Рабиа.