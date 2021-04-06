https://ria.ru/20210406/kamenskikh-1604328491.html
"Талии совсем нет": пользователи раскритиковали фигуру Насти Каменских
"Талии совсем нет": пользователи раскритиковали фигуру Насти Каменских
Пользователи раскритиковали снимок певицы Насти Каменских в купальнике, который она разместила в Instagram. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:30
2021-04-06T03:30
2021-04-06T03:30
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пользователи раскритиковали снимок певицы Насти Каменских в купальнике, который она разместила в Instagram.На фотографии исполнительница, которая сейчас отдыхает в Мексике, позирует в раздельном купальнике на завязках с актуальным в этом сезоне принтом тай-дай.Однако не все пользователи оценили смелый образ Каменских. Многих даже возмутило то, как выглядит певица."Талии совсем нет", "Натяни трусы повыше", "Ужасное фото", "Некрасиво в любом случае: и в эстетическом, и в моральном", "Как-то пошло и совсем некрасиво", — такое мнение высказали многие подписчики.Настя на слова хейтеров пока не отреагировала.
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знаменитости, звезды, мексика, настя каменских, стиль жизни, шоу-бизнес
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пользователи раскритиковали снимок певицы Насти Каменских в купальнике, который она разместила в Instagram.
"Вид на сад", — написала она, дополнив публикацию тегом "девочки рулят".
На фотографии исполнительница, которая сейчас отдыхает в Мексике, позирует
в раздельном купальнике на завязках с актуальным в этом сезоне принтом тай-дай.
Однако не все пользователи оценили смелый образ Каменских. Многих даже возмутило то, как выглядит певица.
"Талии совсем нет", "Натяни трусы повыше", "Ужасное фото", "Некрасиво в любом случае: и в эстетическом, и в моральном", "Как-то пошло и совсем некрасиво", — такое мнение высказали многие подписчики.
Настя на слова хейтеров пока не отреагировала.