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Шоубиз
https://ria.ru/20210406/kamenskikh-1604328491.html
"Талии совсем нет": пользователи раскритиковали фигуру Насти Каменских
"Талии совсем нет": пользователи раскритиковали фигуру Насти Каменских
Пользователи раскритиковали снимок певицы Насти Каменских в купальнике, который она разместила в Instagram. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:30
2021-04-06T03:30
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пользователи раскритиковали снимок певицы Насти Каменских в купальнике, который она разместила в Instagram.На фотографии исполнительница, которая сейчас отдыхает в Мексике, позирует в раздельном купальнике на завязках с актуальным в этом сезоне принтом тай-дай.Однако не все пользователи оценили смелый образ Каменских. Многих даже возмутило то, как выглядит певица."Талии совсем нет", "Натяни трусы повыше", "Ужасное фото", "Некрасиво в любом случае: и в эстетическом, и в моральном", "Как-то пошло и совсем некрасиво", — такое мнение высказали многие подписчики.Настя на слова хейтеров пока не отреагировала.
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знаменитости, звезды, мексика, настя каменских, стиль жизни, шоу-бизнес

"Талии совсем нет": пользователи раскритиковали фигуру Насти Каменских

03:30 06.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Настя Каменских
Певица Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пользователи раскритиковали снимок певицы Насти Каменских в купальнике, который она разместила в Instagram.

"Вид на сад", — написала она, дополнив публикацию тегом "девочки рулят".

На фотографии исполнительница, которая сейчас отдыхает в Мексике, позирует в раздельном купальнике на завязках с актуальным в этом сезоне принтом тай-дай.
Однако не все пользователи оценили смелый образ Каменских. Многих даже возмутило то, как выглядит певица.
"Талии совсем нет", "Натяни трусы повыше", "Ужасное фото", "Некрасиво в любом случае: и в эстетическом, и в моральном", "Как-то пошло и совсем некрасиво", — такое мнение высказали многие подписчики.
Настя на слова хейтеров пока не отреагировала.
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