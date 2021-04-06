https://ria.ru/20210406/kamenskikh-1604328491.html

"Талии совсем нет": пользователи раскритиковали фигуру Насти Каменских

"Талии совсем нет": пользователи раскритиковали фигуру Насти Каменских

Пользователи раскритиковали снимок певицы Насти Каменских в купальнике, который она разместила в Instagram. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T03:30

2021-04-06T03:30

2021-04-06T03:30

знаменитости

звезды

мексика

шоубиз

настя каменских

стиль жизни

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578387254_0:0:2567:1444_1920x0_80_0_0_785a0d3ddbd3f4a445acfc4cec0e0a0d.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пользователи раскритиковали снимок певицы Насти Каменских в купальнике, который она разместила в Instagram.На фотографии исполнительница, которая сейчас отдыхает в Мексике, позирует в раздельном купальнике на завязках с актуальным в этом сезоне принтом тай-дай.Однако не все пользователи оценили смелый образ Каменских. Многих даже возмутило то, как выглядит певица."Талии совсем нет", "Натяни трусы повыше", "Ужасное фото", "Некрасиво в любом случае: и в эстетическом, и в моральном", "Как-то пошло и совсем некрасиво", — такое мнение высказали многие подписчики.Настя на слова хейтеров пока не отреагировала.

https://ria.ru/20210401/brezhneva-1603630001.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, мексика, настя каменских, стиль жизни, шоу-бизнес