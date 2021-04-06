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Первые испытания гиперзвуковой ракеты в США завершились провалом
Первые испытания гиперзвуковой ракеты в США завершились провалом
Соединенные Штаты провалили испытательный пуск одного из видов новейшего гиперзвукового оружия. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:06
2021-04-06T23:32
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты провалили испытательный пуск одного из видов новейшего гиперзвукового оружия."ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", — говорится в заявлении американских Военно-воздушных сил.В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия:Испытания последней программы и проводились накануне.В начале апреля генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов заявил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия, которое станет развитием технологий, использованных при создании "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала". При этом он заявил, что у российских разработок в этой области нет конкурентов.В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.
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вооруженные силы сша, ввс сша, сша, в мире

Первые испытания гиперзвуковой ракеты в США завершились провалом

18:06 06.04.2021 (обновлено: 23:32 06.04.2021)
 
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты провалили испытательный пуск одного из видов новейшего гиперзвукового оружия.
"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", — говорится в заявлении американских Военно-воздушных сил.
В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия:
  • неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike); в рамках этой программы разрабатываются планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния";
  • гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon); на этом направлении оружейники сухопутных войск проектируют планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров;
  • оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon); эта программа предполагает создание боевого блока, способного развивать скорость до 20 махов и дальностью полета порядка 925 километров.
Испытания последней программы и проводились накануне.
В начале апреля генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов заявил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия, которое станет развитием технологий, использованных при создании "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала". При этом он заявил, что у российских разработок в этой области нет конкурентов.
В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.
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