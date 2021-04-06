https://ria.ru/20210406/ispytaniya-1727077082.html

Первые испытания гиперзвуковой ракеты в США завершились провалом

Первые испытания гиперзвуковой ракеты в США завершились провалом

Соединенные Штаты провалили испытательный пуск одного из видов новейшего гиперзвукового оружия. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:06

2021-04-06T18:06

2021-04-06T23:32

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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты провалили испытательный пуск одного из видов новейшего гиперзвукового оружия."ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", — говорится в заявлении американских Военно-воздушных сил.В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия:Испытания последней программы и проводились накануне.В начале апреля генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов заявил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия, которое станет развитием технологий, использованных при создании "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала". При этом он заявил, что у российских разработок в этой области нет конкурентов.В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/don-1727037463.html

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вооруженные силы сша, ввс сша, сша, в мире