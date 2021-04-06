МИД прокомментировал переговоры по иранской ядерной сделке
19:02 06.04.2021 (обновлено: 19:38 06.04.2021)
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Для урегулирования вокруг СВПД потребуется большая политическая воля, Москва приложит максимум усилий для нахождения взаимоприемлемых решений, заявил во вторник РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя встречу совместной комиссии по СВПД в Вене и начало работы экспертных групп по урегулированию вокруг ядерной сделки.
Рябков в частности отметил, что согласен с прозвучавшими накануне оценками госдепартамента США, что "процесс простым не будет".
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"Во-первых, потому что нет доверия между Тегераном и Вашингтоном - вообще никакого, и понятно, что его быть не может. Поэтому достижение любых договоренностей крайне сложно, потом они требуют определенной проверки, что само по себе тоже весьма и весьма чувствительный и комплексный вопрос. Но даже и без этого, поскольку процесс отхода от изначально заданных параметров СВПД зашел достаточно далеко, возвращение требует большой политической воли",- сказал Рябков, который стоял у истоков достигнутого в 2015 году совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Иранцы считают, что оно (возвращение в СВПД - ред.) может быть достигнуто одномоментно: будут согласованы меры, которые должны быть предприняты США и Ираном. Дальше, после достижения этой договорённости наступает фаза реализации этих мер, которая, как считают иранцы, может быть относительно непродолжительной. Я допускаю, что это так и есть, но для того, чтобы выйти на этот рубеж, требуются большие усилия", - добавил замглавы МИД РФ.
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Он отметил, что не берется прогнозировать, сколько понадобится времени для согласования всех аспектов. Этим займутся участники экспертных групп в Вене.
"Мы не имеем большей ясности по состоянию на данный момент, но мы, как ответственный участник СВПД, приложим максимум усилий для того, чтобы стимулировать нахождение соответствующих развязок. Мы этим занимались на протяжении всей прошлой недели каждодневно в разных форматах – в телефонных разговорах и телеконференциях, видеоконференциях, обсуждая эту проблематику и вырабатывая подходы, продвигая наши идеи, которые у нас есть и которыми мы поделились со всеми, включая США и Иран", - констатировал Рябков.