В МИД Ирана назвали условие для восстановления ядерной сделки
17:05 06.04.2021 (обновлено: 17:14 06.04.2021)
© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Отмена санкций Вашингтона против Тегерана является самой необходимой мерой для того, чтобы ядерная сделка была восстановлена, заявил замглавы министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
1 декабря 2020, 08:00Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны
"Снятие американских санкций является первым и самым необходимым шагом для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий. Иран полностью готов остановить свои корректирующие меры, вернувшись к полному исполнению СВПД, как только санкции будут сняты и это будет верифицировано", - заявил Аракчи в ходе встречи комиссии по ядерной сделке в Вене.
Как следует из сообщения министерства иностранных дел Ирана, в Вене уже состоялся первый раунд переговоров совместной комиссии по СВПД, в ходе которого было решено провести экспертные консультации по вопросу о снятии санкций и ядерной деятельности.
21 августа 2020, 08:00Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.