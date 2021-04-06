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В МИД Ирана назвали условие для восстановления ядерной сделки
В МИД Ирана назвали условие для восстановления ядерной сделки
Отмена санкций Вашингтона против Тегерана является самой необходимой мерой для того, чтобы ядерная сделка была восстановлена, заявил замглавы министерства... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:05
2021-04-06T17:14
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
вашингтон (город)
иран
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Отмена санкций Вашингтона против Тегерана является самой необходимой мерой для того, чтобы ядерная сделка была восстановлена, заявил замглавы министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.Заседание Совместной комиссии по СВПД проходит в очном формате на уровне политических директоров во вторник в Вене. Несмотря на участие делегации США, прямых контактов между иранцами и американцами на заседании во вторник не будет, в первую очередь, из-за неготовности к ним иранской стороны."Снятие американских санкций является первым и самым необходимым шагом для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий. Иран полностью готов остановить свои корректирующие меры, вернувшись к полному исполнению СВПД, как только санкции будут сняты и это будет верифицировано", - заявил Аракчи в ходе встречи комиссии по ядерной сделке в Вене.Как следует из сообщения министерства иностранных дел Ирана, в Вене уже состоялся первый раунд переговоров совместной комиссии по СВПД, в ходе которого было решено провести экспертные консультации по вопросу о снятии санкций и ядерной деятельности.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), вашингтон (город), иран, в мире

В МИД Ирана назвали условие для восстановления ядерной сделки

17:05 06.04.2021 (обновлено: 17:14 06.04.2021)
 
© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Отмена санкций Вашингтона против Тегерана является самой необходимой мерой для того, чтобы ядерная сделка была восстановлена, заявил замглавы министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Заседание Совместной комиссии по СВПД проходит в очном формате на уровне политических директоров во вторник в Вене. Несмотря на участие делегации США, прямых контактов между иранцами и американцами на заседании во вторник не будет, в первую очередь, из-за неготовности к ним иранской стороны.
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Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны
"Снятие американских санкций является первым и самым необходимым шагом для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий. Иран полностью готов остановить свои корректирующие меры, вернувшись к полному исполнению СВПД, как только санкции будут сняты и это будет верифицировано", - заявил Аракчи в ходе встречи комиссии по ядерной сделке в Вене.
Как следует из сообщения министерства иностранных дел Ирана, в Вене уже состоялся первый раунд переговоров совместной комиссии по СВПД, в ходе которого было решено провести экспертные консультации по вопросу о снятии санкций и ядерной деятельности.
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Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Тегеран (город)Вашингтон (город)ИранВ мире
 
 
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