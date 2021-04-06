https://ria.ru/20210406/ilarion-1604366149.html

Митрополит Иларион: саммит глав церквей возможен в обозримом будущем

Митрополит Иларион: саммит глав церквей возможен в обозримом будущем

В православном мире развивается кризис. Он вызван тем, что Патриарх Константинопольский Варфоломей при президентстве на Украине Порошенко создал на базе... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:00

2021-04-06T09:00

2021-04-06T09:00

религия и мировоззрение

религия

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

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В православном мире развивается кризис. Он вызван тем, что Патриарх Константинопольский Варфоломей при президентстве на Украине Порошенко создал на базе раскольнических структур "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и добивается признания ее другими поместными церквами, невзирая на страдания верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Для предотвращения наметившегося раскола некогда дружной семьи из порядка 15 поместных церквей Патриарх Иерусалимский Феофил созвал саммит их глав в минувшем году в Аммане. Однако сразу решить проблему собравшиеся не смогли и договорились встретиться еще. Когда и кто организуется вторую встречу в "амманском формате", что будет с клириками Африки, пожелавшими перейти в Московский патриархат, прекратились ли захваты украинскими раскольниками храмов УПЦ при президенте Зеленском и может ли он остановить дискриминацию верующих, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.— Владыка, планируется ли вторая встреча наподобие амманской Патриархом Иерусалимским Феофилом или еще кем-либо в этом году? Что вам известно о действиях и переговорах в этом направлении?— Я хотел бы напомнить, что намерение продолжить братские встречи предстоятелей и представителей поместных церквей еще год назад высказали все делегации, принимавшие участие во встрече в Аммане в феврале прошлого года. Тогда они выразили пожелание, как сказано в коммюнике, собраться "предпочтительно до конца этого года". Конечно, в то время никто из нас еще не знал о пандемии, о том, что многим планам не суждено будет сбыться. Поэтому неудивительно, что спустя год после амманской встречи Патриарх Иерусалимский Феофил в своем послании напоминает о намеченных ранее планах.Несмотря на то что риск заболевания коронавирусом в мире по-прежнему высок, карантинные меры в некоторых странах постепенно ослабляются. В том числе потому, что становится все больше людей, которые уже имеют иммунитет к этой болезни: кто-то переболел, кто-то сделал прививку. В этих обстоятельствах перспектива проведения в обозримом будущем новой встречи предстоятелей представляется возможной. Однако говорить о конкретных сроках ее проведения, на мой взгляд, пока преждевременно.— Кто может созвать такую встречу в обозримом будущем?— Я напомню, что инициатором проведения прошлогодней встречи был Патриарх Иерусалимский Феофил. Полагаю, что и новая встреча, если она состоится, будет созвана им же как предстоятелем Иерусалимской церкви — Матери всех церквей.Русская церковь, со своей стороны, поддерживает проведение подобных мероприятий, направленных на поиск путей выхода из межправославного кризиса и восстановления единства.— Можно ли говорить о прекращении захватов храмов канонической Украинской православной церкви с начала президентства Зеленского? И были ли за это время случаи возврата храмов от раскольников?— Единичные факты захватов и попыток захватов есть до сих пор. По большей части это случаи, когда храмы были фиктивным образом перерегистрированы на общины раскольников еще в годы президентства Порошенко. Там, где местные власти по-прежнему находятся под влиянием радикальных политических сил и симпатизируют расколу, раскольникам удается реализовать свое преимущество, захватив храм по фиктивным документам.Надо понимать, что в ряде регионов Украины радикальные политические силы в 2020 году предприняли попытку реванша на местных выборах, что привело к общему обострению политической борьбы и усилению давления на каноническую церковь на местном уровне.Центральная власть не всегда в состоянии контролировать ситуацию на местах. Но в подавляющем большинстве регионов процесс фиктивной "перерегистрации" общин с последующими захватами храмов приостановлен.Раскольники объясняют это пандемией и карантинными мерами: дескать, вот закончится пандемия — и все к нам присоединятся. На самом же деле без организованного давления со стороны центральных и местных властей никаких массовых переходов быть не может. Это процесс, имеющий политический, а не религиозный характер, и подавляющее большинство общин канонической церкви не имеет к нему интереса.С другой стороны, уже захваченные храмы канонической церкви не возвращаются исполнительной властью своим законным владельцам даже при наличии соответствующих судебных решений. Многие общины строят или уже выстроили себе новые храмы взамен захваченных.— Может ли президент Зеленский остановить давление на каноническую УПЦ?— Совершенно очевидно, что права верующих Украинской православной церкви нарушались и продолжают нарушаться. При всей ангажированности некоторых европейских и международных правозащитных организаций в публикуемых ими документах нередко признаются множественные факты религиозной дискриминации на Украине.В полномочия президента Украины входит непосредственное участие в процессе принятия законов, включая право вето. Он имеет право обращаться в Конституционный суд Украины по вопросам о конституционности тех или иных законов. Президент Украины является гарантом соблюдения конституции, обеспечения прав и свобод граждан, обладает обширным инструментарием соответствующих административных полномочий.Между тем, дискриминационные законы, принятые в годы Порошенко против крупнейшей конфессии Украины, по-прежнему не отменены. А теперь в Верховную раду внесены и новые дискриминационные законопроекты. Хочется надеяться, что реакция президента Украины будет деятельной и соответствующей ситуации.— В СМИ обсуждалось возможное принятие в Московский патриархат священнослужителей Александрийского патриархата, которые не согласны с признанием ПЦУ их патриархом. Была ли действительно такая просьба с их стороны? И какова реакция Русской церкви — будут ли они приняты?— Подобные просьбы действительно имеют место. Причем речь идет не о единичных случаях, а о массовых обращениях клириков из разных стран Африки. У нас есть искреннее желание оказать им посильную поддержку.Однако от решения принять их в юрисдикцию Русской церкви мы до сих пор воздерживались. Главным образом потому, что не хотим углублять разделения, которые по причине признания Патриархом Александрийским Феодором украинских раскольников уже имеют место среди православных в Африке.Мы еще не теряем надежды, что патриарх Феодор откажется от своего решения.

https://ria.ru/20210403/paskha-1604100199.html

https://ria.ru/20200926/khristianstvo-1577815761.html

https://ria.ru/20210326/tserkov-1602990466.html

https://ria.ru/20210226/ukraina--1599103555.html

https://ria.ru/20210331/goneniya-1603627204.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, украина, интервью, интервью - авторы