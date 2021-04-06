Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного в Дубае
15:37 06.04.2021 (обновлено: 23:29 06.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил МИД России и посла России в ОАЭ оказать поддержку задержанному при съемке обнаженных девушек на балконе одной из башен Дубая российского бизнесмена Алексея Концова — его компания Involta была основана и зарегистрирована в Иваново.
В минувшую субботу дубайская полиция задержала девушек, которые снимались обнаженными на балконе одной из башен в престижном районе Дубая Dubai Marina, после того как сделанная с соседних домов видеозапись с их присутствием на балконе с прозрачными перилами в голом виде попала в соцсети и вызвала бурю общественного негодования. Представитель генконсульства сообщил РИА Новости, что, по данным полиции, среди задержанных в Дубае 12 участниц фотосессии нет гражданок России, россиянином является только предположительный организатор фотосъемки — предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов. Задержанным участницам фотосъемки может грозить до полугода тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов). Организатор съемки может получить больший срок и штраф до 500 тысяч дирхамов (более 138 тысяч долларов).
"В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД России и посла России в ОАЭ оказать поддержку", — написал Воскресенский в своем Inatagram.
По данным сайта Involta, юридический адрес компании находится в Иваново. В открытых интернет-источниках можно найти текст компании от 2020 года, где рассказывается, что "компания "Инвольта" появилась и продолжает успешно развиваться в Иваново".