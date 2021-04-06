https://ria.ru/20210406/gubernator-1727042341.html

Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного в Дубае

Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного в Дубае

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил МИД России и посла России в ОАЭ оказать поддержку задержанному при съемке обнаженных девушек на... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:37

2021-04-06T15:37

2021-04-06T23:29

россия

станислав воскресенский

иваново

дубай (город)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил МИД России и посла России в ОАЭ оказать поддержку задержанному при съемке обнаженных девушек на балконе одной из башен Дубая российского бизнесмена Алексея Концова — его компания Involta была основана и зарегистрирована в Иваново.В минувшую субботу дубайская полиция задержала девушек, которые снимались обнаженными на балконе одной из башен в престижном районе Дубая Dubai Marina, после того как сделанная с соседних домов видеозапись с их присутствием на балконе с прозрачными перилами в голом виде попала в соцсети и вызвала бурю общественного негодования. Представитель генконсульства сообщил РИА Новости, что, по данным полиции, среди задержанных в Дубае 12 участниц фотосессии нет гражданок России, россиянином является только предположительный организатор фотосъемки — предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов. Задержанным участницам фотосъемки может грозить до полугода тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов). Организатор съемки может получить больший срок и штраф до 500 тысяч дирхамов (более 138 тысяч долларов).По данным сайта Involta, юридический адрес компании находится в Иваново. В открытых интернет-источниках можно найти текст компании от 2020 года, где рассказывается, что "компания "Инвольта" появилась и продолжает успешно развиваться в Иваново".

https://ria.ru/20210405/podrobnosti-1604369287.html

россия

иваново

дубай (город)

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россия, станислав воскресенский, иваново, дубай (город)