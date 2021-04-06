https://ria.ru/20210406/gruziya-1604353070.html

"Вино в опасности". Политические скандалы в Грузии разозлили европейцев

"Вино в опасности". Политические скандалы в Грузии разозлили европейцев

Противостояние между властью и оппозицией в Грузии грозит финансовыми проблемами. Депутаты Европарламента призвали Брюссель заморозить помощь Тбилиси, если... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:00

2021-04-06T08:00

2021-04-06T08:10

шарль мишель

единое национальное движение

европейский совет

greenpeace

азербайджан

армения

грузия

в мире

политика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Противостояние между властью и оппозицией в Грузии грозит финансовыми проблемами. Депутаты Европарламента призвали Брюссель заморозить помощь Тбилиси, если стороны не сядут за стол переговоров. Кризис усугубили новые протесты. Повод на этот раз — строительство ГЭС "Намахвани". Грузины бьют тревогу: из-за станции пострадают виноградники. Как связаны энергетика и виноделие республики, разбиралось РИА Новости. Вино и водометыПримирить правящую "Грузинскую мечту" и главное оппозиционное "Единое национальное движение" пытался президент Европейского совета Шарль Мишель. В начале марта он прибыл в Тбилиси и призвал стороны к согласию. Но грузинские политики непреклонны. Оппозиция не хочет подключаться к работе парламента и требует новых выборов. Власть настаивает на том, что голосование в октябре прошло честно и заседает в законодательном органе без оппонентов. Не исправил ситуацию и прилетавший на прошлой неделе спецпредставитель ЕС Кристин Даниельсон. Переговоры провалились, и это переполнило чашу терпения Брюсселя. Депутаты Европарламента выдвинули условие: компромисс или заморозка помощи. Пока грузинские политики выбирают из двух зол меньшее, в стране разворачиваются протесты. На этот раз люди требуют отказаться от строительства ГЭС "Намахвани". Палатки у Рионского ущелья края Имерети, спальные мешки, десятки пикетчиков время от времени сменяют друг друга у походных котелков. Повсюду транспаранты и плакаты: "Нет Намахвани ГЭС", "Твиши (белое полусладкое вино. — Прим. ред.) в опасности". Время от времени к палаточному лагерю приезжают журналисты, и протестующие под камеры выкрикивают лозунги: "Не дадим уничтожить виноградники!", "Защитим экологию!" — они боятся, что близлежащие села затопит, вода подберется к Рионскому ущелью и пострадает вся экосистема региона. Больше всего активистов пугает, что выбросы с плотины уничтожат редкие сорта винограда. Под угрозой винодельческая отрасль — главный источник доходов грузинских домохозяйств. "Белый виноград из села Твиши — самый качественный и дорогой. Его выращивают в особой микрозоне, сильная жара и влажность недопустимы. Производители специально переезжают в Имерети, чтобы ухаживать за виноградниками. Малейшее нарушение экосистемы — и гектары лозы будут уничтожены", — объясняет грузинский винодел Мамука Габелидзе. Он участвовал в выступлениях против строительства ГЭС и до сих пор симпатизирует активистам. Но сомневается, что проект закроют. Тем более станцию собираются строить на деньги иностранных инвесторов — турецкой компании Enka Renewables и норвежской Clean Energy Group. "Власти ссылались на выводы зарубежных природоохранных организаций, которые исследовали местность. В большинстве отчетов говорится, что ГЭС не навредит экологии. Но местные жители ждут дополнительных экспертиз", — говорит Габелидзе. Начавшееся на днях строительство сорвалось из-за новой волны протестов. Демонстранты окружили тяжелую технику, расчищавшую местность, и потребовали остановить работы. Имерети — сейсмоопасная зона. Дополнительный риск создают оползни и сели, которые наносят ущерб сельскому хозяйству. Правительство уступило: отсрочило на девять месяцев сооружение плотины и водохранилища. За это время независимые экологи пообещали представить новые исследования о безопасности ГЭС. Но активистов это не убедило, и они вышли на очередные демонстрации. В ситуацию вмешались правоохранительные органы — стянули к Рионскому ущелью водометы и разогнали демонстрантов. Подходы к строительным площадкам сейчас расчищены, но местные жители обещают возобновить протесты. Проблемная энергетикаПроект каскада ГЭС предполагает строительство двух станций "Намахвани": нижней и верхней. Плотины и водохранилища появятся в Цагерском и Цхаттубском районах. Мощность энергоблоков не превысит 400 мегаватт, при этом ежегодное производство электроэнергии составит 1500 гигаватт в час. Такие объемы покроют около пятнадцати процентов годового энергопотребления. "Тридцать пять процентов энергоресурсов страны обеспечивает сегодня импорт. Через десять лет потребность в электричестве вырастет в два раза. Если не создавать собственные мощности, придется покупать за рубежом больше половины энергии", — объясняла министр экономики Натия Турнава. Но противники ГЭС полагают, что Грузия не нуждается в больших объемах энергоресурсов из-за отсутствия крупных промышленных производств. Власти парируют: излишки электроэнергии купят соседи. Например, Турция. Северо-восточные турецкие регионы недополучают тепло зимой, и экспорт грузинских энергоресурсов может сократить дефицит. Когда Тбилиси объявил тендер на возведение ГЭС, Анкара откликнулась в числе первых. Подряд получила крупная турецкая компания Enka Renewables, которая отвечает за строительство и управление станцией. Десятипроцентная доля в проекте ГЭС досталась норвежцам. "Прямые иностранные инвестиции превысили 800 миллионов долларов. Возведение станции — это еще и более двух тысяч рабочих мест. Но главное — ГЭС "Намахвани" обеспечит энергетическую безопасность Грузии", — подчеркивала Турнава. Гендиректор Enka Renewables Зеки Коджаоглу напомнил: разработку проекта ведут с советских времен, но все время откладывают из-за отсутствия средств. Анкара согласилась профинансировать строительство, но рассчитывает на безопасность, заявил Коджаоглу. Уйти от зависимости"Южный Кавказ входил в единую энергосистему СССР. За счет перетоков электричества обеспечивали энергобезопасность региона. Грузия, где всегда было много ГЭС, зимой сталкивалась с дефицитом ресурсов из-за того, что реки и озера замерзали. Станции стояли обесточенные, — говорит российский эксперт по Кавказу Нурлан Гасымов. — Но соседние Азербайджан и Армения, где действовали тепловые электростанции, поставляли грузинам необходимые объемы. Весной и летом в период половодья ГЭС, наоборот, работали на полную мощь и переправляли электричество соседям". После распада СССР единая энергосистема в Закавказье пришла в упадок. Больнее всего это ударило по Грузии, объясняет эксперт. "Азербайджан богат нефтью, в Армении еще в советский период построили Мецаморскую АЭС. Обе страны более или менее восстановили системы, а в Грузии до конца девяностых чуть ли не дровами помещения отапливали, — продолжает Гасымов. — Ситуация улучшилась после подписания Тбилиси двусторонних соглашений с Баку, Ереваном и Москвой". Импульсом к восстановлению энергетических связей стало строительство Южного газотранспортного коридора из Азербайджана в Турцию. Трубу проложили через Грузию, и власти договорились о бартерных поставках. Дополнительные объемы Тбилиси закупал по субсидированным ценам. "Из России в Армению вел так называемый Северный коридор. Труба проходила по грузинской территории, и на основе бартера Тбилиси забирал себе часть ресурсов", — уточняет Гасымов. Транзитное расположение и бартерные поставки и сегодня обеспечивают энергобезопасность Грузии. Тем не менее власти из года в год повторяют: важно создавать собственные мощности. "ГЭС считают относительно безопасным и экологичным источником энергии, однако место для "Намахвани" выбрали неудачно, — добавляет эксперт. — Есть реальная угроза для флоры и фауны. Солнечные батареи или ветровые станции — неплохая альтернатива, но их строительство дороже". Экологи не дремлют"Власти Грузии несколько раз приступали к реформе энергетики, пытаясь побороть зависимость от соседей. Однако энергоресурсы по-прежнему закупали в России — даже после войны 2008-го в Южной Осетии. С другой стороны — нефть из Азербайджана. Для строительства ГЭС собственных средств не было", — рассказывает Арчил Сихарулидзе, основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation.Согласие турок профинансировать "Намахвани" помогло выбраться из тупика, однако информационную кампанию грузинские власти провалили: "Людям не объясняют, почему ГЭС — это не прихоть, а необходимость. Отчеты экологов по безопасности не обсуждают в СМИ. Кроме того, в обществе усиливается антитурецкая риторика. Все это вылилось в протесты". Масла в огонь подливают многочисленные экологические фонды и организации. "Greenpeace поддерживает местных экологов и финансирует многие проекты по защите окружающей среды. Доводы правительства об энергобезопасности там не приемлют, — говорит Сихарулидзе. — Это провоцирует классическую борьбу между зелеными и промышленниками. Власти, желая угодить и тем и этим, только усугубляют кризис". Эксперты считают, что Тбилиси следует сперва разработать стратегию энергоэффективности, учитывая мнения и экологов, и энергетиков. Иначе строительство ГЭС "Намахвани" отпугнет инвесторов — и не о чем будет спорить.

https://ria.ru/20210402/gruziya-1603856356.html

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

азербайджан

армения

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарль мишель, единое национальное движение, европейский совет, greenpeace, азербайджан, армения, грузия, в мире, политика