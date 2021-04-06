РЕК начал принимать заявки на конкурс еврейских музеев
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМолельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в "Хрустальную ночь" 1938 года
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Открыт прием заявок на конкурс грантов для музейных инициатив и выставочных проектов, связанных с еврейской историей и культурой, победители будут объявлены 16 августа, сообщила во вторник пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК)
"Российский еврейский конгресс открыл сбор заявок на свой Третий грантовый конкурс музейных инициатив и выставочных проектов, связанных с еврейской историей и культурой", - говорится в сообщении.
"Еврейские культурные проекты в нашем понимании – это то, что либо создано евреями, либо используется евреями, либо декларируется еврейским. То, что мы проводим уже третий конкурс музейных инициатив и выставочных проектов, означает, что интерес к еврейской культуре и еврейской идентичности – устойчивый тренд", - цитирует пресс-служба инициатора конкурса, президента РЕК Юрия Каннера.
Принять участие в конкурсе могут любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие презентационные площадки. Претендовать на гранты, в частности, смогут экспозиционно-выставочные, мемуарные аудиоциклы, информационные проекты, объекты в жанре стрит-арт и паблик-арт.
Срок приема заявок продлится до 15 июня. Планируется, что победители будут объявлены 16 августа. Каждый лауреат получит грант в размере до 1,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба.
В 2019 году победили шесть проектов, отобранные среди семидесяти соискателей, второй конкурс в 2020-м определил 11 победителей. Среди наиболее резонансных проектов, получивших гранты от РЕК, выставка-книга "Найди еврея" журналиста Анны Наринской, куратора Кати Бочавар и дизайнера Игоря Гуровича, представленная в галерее "Граунд Солянка", а также музыкально-художественный перформанс "Открывая синагогу Темир-Хан Шура" куратора Кати Гандрабуры, выставка "Живы и веселы. Оскар Фельцман и Белорусской государственный еврейский театр в эвакуации" в Новосибирском краеведческом музее.