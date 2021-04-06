https://ria.ru/20210406/granty-1727075321.html

РЕК начал принимать заявки на конкурс еврейских музеев

РЕК начал принимать заявки на конкурс еврейских музеев

Открыт прием заявок на конкурс грантов для музейных инициатив и выставочных проектов, связанных с еврейской историей и культурой, победители будут объявлены 16... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:58

2021-04-06T17:58

2021-04-06T17:58

религия и мировоззрение

россия

оскар фельцман

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Открыт прием заявок на конкурс грантов для музейных инициатив и выставочных проектов, связанных с еврейской историей и культурой, победители будут объявлены 16 августа, сообщила во вторник пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК)"Российский еврейский конгресс открыл сбор заявок на свой Третий грантовый конкурс музейных инициатив и выставочных проектов, связанных с еврейской историей и культурой", - говорится в сообщении.Принять участие в конкурсе могут любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие презентационные площадки. Претендовать на гранты, в частности, смогут экспозиционно-выставочные, мемуарные аудиоциклы, информационные проекты, объекты в жанре стрит-арт и паблик-арт.Срок приема заявок продлится до 15 июня. Планируется, что победители будут объявлены 16 августа. Каждый лауреат получит грант в размере до 1,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба.В 2019 году победили шесть проектов, отобранные среди семидесяти соискателей, второй конкурс в 2020-м определил 11 победителей. Среди наиболее резонансных проектов, получивших гранты от РЕК, выставка-книга "Найди еврея" журналиста Анны Наринской, куратора Кати Бочавар и дизайнера Игоря Гуровича, представленная в галерее "Граунд Солянка", а также музыкально-художественный перформанс "Открывая синагогу Темир-Хан Шура" куратора Кати Гандрабуры, выставка "Живы и веселы. Оскар Фельцман и Белорусской государственный еврейский театр в эвакуации" в Новосибирском краеведческом музее.

https://ria.ru/20210327/pesakh-1603120203.html

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россия, оскар фельцман, российский еврейский конгресс