https://ria.ru/20210406/gosuslugi-1727057881.html

Россияне смогут получить выписку о мерах соцподдержки через госуслуги

Россияне смогут получить выписку о мерах соцподдержки через госуслуги

Портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:40

2021-04-06T16:40

2021-04-06T16:40

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты, говорится в сообщении Минцифры РФ."Выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки. Включая название, размер, срок и периодичность выплат. Планируем, что в 2021 году сервисом воспользуется более 1 миллиона граждан", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Дмитрия Огуряева.Уточняется, что сервис реализован в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности."Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержки, которая им полагается по мере наступления жизненных событий", - отметил замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр, чьи слова передает Минцифры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/gosuslugi-1604352494.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество