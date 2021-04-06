https://ria.ru/20210406/gosuslugi-1727057881.html
Россияне смогут получить выписку о мерах соцподдержки через госуслуги
Россияне смогут получить выписку о мерах соцподдержки через госуслуги
Портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:40
2021-04-06T16:40
2021-04-06T16:40
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты, говорится в сообщении Минцифры РФ."Выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки. Включая название, размер, срок и периодичность выплат. Планируем, что в 2021 году сервисом воспользуется более 1 миллиона граждан", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Дмитрия Огуряева.Уточняется, что сервис реализован в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности."Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержки, которая им полагается по мере наступления жизненных событий", - отметил замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр, чьи слова передает Минцифры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/gosuslugi-1604352494.html
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РИА Новости
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты, говорится в сообщении Минцифры РФ
.
"Выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки. Включая название, размер, срок и периодичность выплат. Планируем, что в 2021 году сервисом воспользуется более 1 миллиона граждан", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Дмитрия Огуряева.
Уточняется, что сервис реализован в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
"Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержки, которая им полагается по мере наступления жизненных событий", - отметил замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр, чьи слова передает Минцифры.