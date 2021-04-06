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В Госдуме поддержали наказание до семи лет за преднамеренное банкротство
В Госдуме поддержали наказание до семи лет за преднамеренное банкротство
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:33
2021-04-06T14:33
2021-04-06T14:33
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также предлагается установить повышенные меры - до 7 лет лишения свободы - за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.Изменения предлагаются в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ.Законопроектом предлагается усилить ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве. Так, им может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Также предлагается повысить санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой: санкции составят от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом в размере до 5 миллионов.Вместе с тем, законопроектом предлагается дополнить статью 195 УК РФ примечанием, в соответствии с которым "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава.
https://ria.ru/20210328/bankrotstva--1603180204.html
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россия, госдума рф, общество, экономика
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также предлагается установить повышенные меры - до 7 лет лишения свободы - за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.
Изменения предлагаются в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ.
Законопроектом предлагается усилить ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве. Так, им может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Также предлагается повысить санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой: санкции составят от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом в размере до 5 миллионов.
"Предусмотренная законопроектом дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного", - отмечается в пояснительной записке.
Вместе с тем, законопроектом предлагается дополнить статью 195 УК РФ примечанием, в соответствии с которым "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава.