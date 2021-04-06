https://ria.ru/20210406/gosduma-1604442247.html

ГД приняла закон о преимуществе детей силовиков при зачислении в вузы

ГД приняла закон о преимуществе детей силовиков при зачислении в вузы

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который предоставляет детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:53

2021-04-06T13:53

2021-04-06T14:48

россия

василий пискарев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

александр хинштейн

вячеслав никонов

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который предоставляет детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии.Авторами законодательной инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.Законом предоставляется преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, "детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогичное действующему для детей других категорий граждан ".Поправкой ко второму чтению уточнили, что приоритет при поступлении отдается "детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и имеющих стаж службы 20 лет и более".Вместе с тем, приоритет при поступлении дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить "при условии успешного прохождения вступительных испытаний".Авторы законодательной инициативы поясняют, что преимущественным правом при поступлении в кадетские и суворовские общеобразовательные организации обладают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети лиц, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии, чей стаж службы составляет 20 лет.Также, согласно закону "Об образовании", преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более."При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - говорится в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20210319/studenty-1601922998.html

https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603428976.html

https://ria.ru/20210405/goszaschita-1604303789.html

россия

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россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, александр хинштейн, вячеслав никонов