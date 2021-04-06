Госдеп оценил первый день переговоров по иранской ядерной сделке
21:32 06.04.2021 (обновлено: 21:47 06.04.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
"Несмотря на то, что мы даже не проводим прямых переговоров с Ираном, это положительный, конструктивный и потенциально полезный шаг. Мы стремимся определить, какие шаги иранцы готовы предпринять, чтобы вернуться к ограничениям в рамках сделки 2015 года", - сказал на брифинге официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
Высокопоставленный дипломат добавил, что в Вашингтоне по-прежнему не ожидают скорого прорыва в переговорах с Ираном по СВПД, подчеркнув, что впереди стороны ожидают "сложные дискуссии" по данной тематике.
Соединенные Штаты имеют схожие интересы с РФ и Китаем на проходящих в Вене переговорах по СВПД, Вашингтон рассматривает эти страны как своих партнеров в этом вопросе, добавил Нед Прайс.
"Это та область, где у нас присутствуют схожие интересы с Москвой и Пекином. Они являются изначальными членами группы "5+1", они стремятся поддержать СВПД, и мы действительно рассматриваем их как наших партнеров в этой узкой сфере", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, комментируя итоги первого дня переговоров по СВПД в Вене.
Заседание комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе во вторник состоялось в Вене в очном формате.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.