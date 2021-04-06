https://ria.ru/20210406/gosdep-1727104067.html

Госдеп оценил первый день переговоров по иранской ядерной сделке

Госдеп оценил первый день переговоров по иранской ядерной сделке

Госдепартамент США по итогам первого дня переговоров по СВПД в Вене назвал их конструктивными, отметив вместе с тем, что сторонам предстоят "сложные дискуссии". РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:32

2021-04-06T21:32

2021-04-06T21:47

россия

нед прайс

китай

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

магатэ

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Госдепартамент США по итогам первого дня переговоров по СВПД в Вене назвал их конструктивными, отметив вместе с тем, что сторонам предстоят "сложные дискуссии".Высокопоставленный дипломат добавил, что в Вашингтоне по-прежнему не ожидают скорого прорыва в переговорах с Ираном по СВПД, подчеркнув, что впереди стороны ожидают "сложные дискуссии" по данной тематике.Соединенные Штаты имеют схожие интересы с РФ и Китаем на проходящих в Вене переговорах по СВПД, Вашингтон рассматривает эти страны как своих партнеров в этом вопросе, добавил Нед Прайс."Это та область, где у нас присутствуют схожие интересы с Москвой и Пекином. Они являются изначальными членами группы "5+1", они стремятся поддержать СВПД, и мы действительно рассматриваем их как наших партнеров в этой узкой сфере", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, комментируя итоги первого дня переговоров по СВПД в Вене.Заседание комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе во вторник состоялось в Вене в очном формате.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

https://ria.ru/20210406/vstrecha-1727065458.html

https://ria.ru/20210406/iran-1727063583.html

https://ria.ru/20210406/iran-1727087198.html

россия

китай

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нед прайс, китай, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, иран, сша, в мире