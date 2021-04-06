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Госдеп оценил первый день переговоров по иранской ядерной сделке
Госдеп оценил первый день переговоров по иранской ядерной сделке
Госдепартамент США по итогам первого дня переговоров по СВПД в Вене назвал их конструктивными, отметив вместе с тем, что сторонам предстоят "сложные дискуссии". РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:32
2021-04-06T21:47
россия
нед прайс
китай
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Госдепартамент США по итогам первого дня переговоров по СВПД в Вене назвал их конструктивными, отметив вместе с тем, что сторонам предстоят "сложные дискуссии".Высокопоставленный дипломат добавил, что в Вашингтоне по-прежнему не ожидают скорого прорыва в переговорах с Ираном по СВПД, подчеркнув, что впереди стороны ожидают "сложные дискуссии" по данной тематике.Соединенные Штаты имеют схожие интересы с РФ и Китаем на проходящих в Вене переговорах по СВПД, Вашингтон рассматривает эти страны как своих партнеров в этом вопросе, добавил Нед Прайс."Это та область, где у нас присутствуют схожие интересы с Москвой и Пекином. Они являются изначальными членами группы "5+1", они стремятся поддержать СВПД, и мы действительно рассматриваем их как наших партнеров в этой узкой сфере", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, комментируя итоги первого дня переговоров по СВПД в Вене.Заседание комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе во вторник состоялось в Вене в очном формате.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
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россия, нед прайс, китай, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, иран, сша, в мире

Госдеп оценил первый день переговоров по иранской ядерной сделке

21:32 06.04.2021 (обновлено: 21:47 06.04.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Госдепартамент США по итогам первого дня переговоров по СВПД в Вене назвал их конструктивными, отметив вместе с тем, что сторонам предстоят "сложные дискуссии".

"Несмотря на то, что мы даже не проводим прямых переговоров с Ираном, это положительный, конструктивный и потенциально полезный шаг. Мы стремимся определить, какие шаги иранцы готовы предпринять, чтобы вернуться к ограничениям в рамках сделки 2015 года", - сказал на брифинге официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.

Высокопоставленный дипломат добавил, что в Вашингтоне по-прежнему не ожидают скорого прорыва в переговорах с Ираном по СВПД, подчеркнув, что впереди стороны ожидают "сложные дискуссии" по данной тематике.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Постпред России рассказал о встрече комиссии по иранской ядерной сделке
Соединенные Штаты имеют схожие интересы с РФ и Китаем на проходящих в Вене переговорах по СВПД, Вашингтон рассматривает эти страны как своих партнеров в этом вопросе, добавил Нед Прайс.
"Это та область, где у нас присутствуют схожие интересы с Москвой и Пекином. Они являются изначальными членами группы "5+1", они стремятся поддержать СВПД, и мы действительно рассматриваем их как наших партнеров в этой узкой сфере", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, комментируя итоги первого дня переговоров по СВПД в Вене.
Заседание комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе во вторник состоялось в Вене в очном формате.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
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МИД прокомментировал переговоры по иранской ядерной сделке
 
РоссияНед ПрайсКитайСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранСШАВ мире
 
 
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