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На площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина
На площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18", на котором на Международную космическую станцию отправится очередная интернациональная... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T06:42
2021-04-06T06:42
2021-04-06T09:00
россия
байконур (космодром)
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
общество
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БАЙКОНУР (Казахстан), 6 апр – РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18", на котором на Международную космическую станцию отправится очередная интернациональная экспедиция, утром во вторник установили на 31-й площадке космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.Для этого ракету на специальном железнодорожном составе под охраной доставили на стартовую площадку из монтажно-испытательного корпуса, где осуществлялась сборка ракеты. После того как ракету установили в вертикальное положение, началась ее подготовка к старту.Сам пуск запланирован на 10.42 мск 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В этой связи корабль "Союз" получил имя собственное - "Ю. А. Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом Гагарина и надписью: "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
https://ria.ru/20210402/gagarin-1604049808.html
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россия, байконур (космодром), олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), общество