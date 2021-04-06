https://ria.ru/20210406/gagarin-1604381277.html

На площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина

На площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18", на котором на Международную космическую станцию отправится очередная интернациональная... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T06:42

2021-04-06T06:42

2021-04-06T09:00

россия

байконур (космодром)

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

общество

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БАЙКОНУР (Казахстан), 6 апр – РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18", на котором на Международную космическую станцию отправится очередная интернациональная экспедиция, утром во вторник установили на 31-й площадке космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.Для этого ракету на специальном железнодорожном составе под охраной доставили на стартовую площадку из монтажно-испытательного корпуса, где осуществлялась сборка ракеты. После того как ракету установили в вертикальное положение, началась ее подготовка к старту.Сам пуск запланирован на 10.42 мск 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В этой связи корабль "Союз" получил имя собственное - "Ю. А. Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом Гагарина и надписью: "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

https://ria.ru/20210402/gagarin-1604049808.html

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россия, байконур (космодром), олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), общество