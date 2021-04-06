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На площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина
На площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18", на котором на Международную космическую станцию отправится очередная интернациональная... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T06:42
2021-04-06T09:00
россия
байконур (космодром)
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
общество
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БАЙКОНУР (Казахстан), 6 апр – РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18", на котором на Международную космическую станцию отправится очередная интернациональная экспедиция, утром во вторник установили на 31-й площадке космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.Для этого ракету на специальном железнодорожном составе под охраной доставили на стартовую площадку из монтажно-испытательного корпуса, где осуществлялась сборка ракеты. После того как ракету установили в вертикальное положение, началась ее подготовка к старту.Сам пуск запланирован на 10.42 мск 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В этой связи корабль "Союз" получил имя собственное - "Ю. А. Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом Гагарина и надписью: "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
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россия, байконур (космодром), олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), общество

На площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина

06:42 06.04.2021 (обновлено: 09:00 06.04.2021)
 
© РИА НовостиРакету "Союз" с портретом Гагарина везут на стартовую площадку Байконура
Ракету Союз с портретом Гагарина везут на стартовую площадку Байконура - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости
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БАЙКОНУР (Казахстан), 6 апр – РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18", на котором на Международную космическую станцию отправится очередная интернациональная экспедиция, утром во вторник установили на 31-й площадке космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
Для этого ракету на специальном железнодорожном составе под охраной доставили на стартовую площадку из монтажно-испытательного корпуса, где осуществлялась сборка ракеты. После того как ракету установили в вертикальное положение, началась ее подготовка к старту.
Сам пуск запланирован на 10.42 мск 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В этой связи корабль "Союз" получил имя собственное - "Ю. А. Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом Гагарина и надписью: "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.
В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
Первый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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РоссияБайконур (космодром)Олег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Общество
 
 
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