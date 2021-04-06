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Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр"
Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр"
Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:50
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россия
калибр
маршал шапошников (корабль)
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны.Выполнение стрельбы обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и вертолеты морской авиации закрыли опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство."Маршал Шапошников" несет службу с 1986 года. Изначально он был построен как большой противолодочный корабль по проекту 1155, но после модернизации его переклассифицировали во фрегат, а срок службы продлили на десять лет свыше нормативного.В ходе модернизации корабль получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран", новейшее артиллерийское вооружение. Его огневая мощь выросла в несколько раз. Крылатые ракеты "Калибр" — одно из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении российских кораблей и подлодок. Широкую известность они получили во время операции в Сирии. Первое боевое применение "Калибров" состоялось 7 октября 2015 года — тогда корабли Каспийской флотилии запустили ракеты по целям на сирийской территории на расстоянии более полутора тысяч километров.
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Испытания крылатой ракеты "Калибр" в Японском море
Фрегат "Маршал Шапошников" в ходе испытаний выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" из акватории Японского моря по береговой цели, сообщили в Минобороны РФ.
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россия, калибр, маршал шапошников (корабль), японское море, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр"

09:50 06.04.2021 (обновлено: 10:32 06.04.2021)
 
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны.

"В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила тысячу километров", — говорится в сообщении.

Выполнение стрельбы обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и вертолеты морской авиации закрыли опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.
"Маршал Шапошников" несет службу с 1986 года. Изначально он был построен как большой противолодочный корабль по проекту 1155, но после модернизации его переклассифицировали во фрегат, а срок службы продлили на десять лет свыше нормативного.
В ходе модернизации корабль получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран", новейшее артиллерийское вооружение. Его огневая мощь выросла в несколько раз.
Крылатые ракеты "Калибр" — одно из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении российских кораблей и подлодок. Широкую известность они получили во время операции в Сирии. Первое боевое применение "Калибров" состоялось 7 октября 2015 года — тогда корабли Каспийской флотилии запустили ракеты по целям на сирийской территории на расстоянии более полутора тысяч километров.
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РоссияКалибрМаршал Шапошников (корабль)Японское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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