https://ria.ru/20210406/forum-1604402567.html
Форум АЭФБ будет посвящен восстановлению социально-экономической системы
Форум АЭФБ будет посвящен восстановлению социально-экономической системы
Усилия участников Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), который пройдёт на Хайнане с 18 по 21 апреля, будут нацелены на укрепление глобального... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:07
2021-04-06T11:07
2021-04-06T11:35
россия-китай: главное
ли баодун
хайнань
китай
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Усилия участников Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), который пройдёт на Хайнане с 18 по 21 апреля, будут нацелены на укрепление глобального консенсуса и взаимного доверия с целью восстановления устойчивого роста и стабильного развития глобальной социально-экономической системы всех стран, заявил генеральный секретарь АЭФБ Ли Баодун.По его словам, за последние годы в мире усилились противоречия и назрели новые проблемы, требующие координации совместных усилий и более эффективного глобального управления. Он выразил уверенность, что, несмотря на трудности, международное сообщество способно ответить на вызовы, преодолеть всеобщий экономический спад и оптимизировать цепочки поставок благодаря многосторонним форматам взаимодействия, среди которых важную роль может и должна играть китайская инициатива интеграционного развития “Один пояс, один путь”.“Мы предложим "азиатскую точку зрения" по соответствующим вопросам”，－добавил генсек форума. С учётом упомянутых задач в текущем году на форуме появятся две новые тематические секции: “Узнай Китай” и “Сотрудничество в рамках "Одного пояса и одного пути"． Они будут посвящены возможностям стимулирования роста мировой экономики за счёт накопленного Китаем опыта и потенциала.Среди прочих ключевых проблем, которые будут обсуждаться на АЭФБ, - борьба с климатическими изменениями и сокращение вредных выбросов в атмосферу, усиление финансовой открытости международных рынков, повышение качества здравоохранения и ускорение вакцинации населения Земли от COVID-19 с целью скорейшего завершения пандемии коронавируса нового типа.
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ли баодун, хайнань, китай
МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Усилия участников Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), который пройдёт на Хайнане с 18 по 21 апреля, будут нацелены на укрепление глобального консенсуса и взаимного доверия с целью восстановления устойчивого роста и стабильного развития глобальной социально-экономической системы всех стран, заявил генеральный секретарь АЭФБ Ли Баодун
.
По его словам, за последние годы в мире усилились противоречия и назрели новые проблемы, требующие координации совместных усилий и более эффективного глобального управления. Он выразил уверенность, что, несмотря на трудности, международное сообщество способно ответить на вызовы, преодолеть всеобщий экономический спад и оптимизировать цепочки поставок благодаря многосторонним форматам взаимодействия, среди которых важную роль может и должна играть китайская инициатива интеграционного развития “Один пояс, один путь”.
“Мы предложим "азиатскую точку зрения" по соответствующим вопросам”，－добавил генсек форума. С учётом упомянутых задач в текущем году на форуме появятся две новые тематические секции: “Узнай Китай” и “Сотрудничество в рамках "Одного пояса и одного пути"． Они будут посвящены возможностям стимулирования роста мировой экономики за счёт накопленного Китаем опыта и потенциала.
Среди прочих ключевых проблем, которые будут обсуждаться на АЭФБ, - борьба с климатическими изменениями и сокращение вредных выбросов в атмосферу, усиление финансовой открытости международных рынков, повышение качества здравоохранения и ускорение вакцинации населения Земли от COVID-19 с целью скорейшего завершения пандемии коронавируса нового типа.