https://ria.ru/20210406/finansirovanie-1684346092.html
Объем финансирования нацпроектов в Тюменской области составил 18%
Объем финансирования нацпроектов в Тюменской области составил 18%
Объем финансирования национальных проектов в Тюменской области по итогам первого квартала 2021 года составил 18% от годового плана, превысив средний уровень по... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:23
2021-04-06T14:23
2021-04-06T14:23
тюменская область
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 6 апр – РИА Новости. Объем финансирования национальных проектов в Тюменской области по итогам первого квартала 2021 года составил 18% от годового плана, превысив средний уровень по стране, сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области. Как заявил на онлайн-совещании по реализации нацпроектов глава региона Александр Моор, своевременная контрактация и равномерное финансирование – важнейшее условие успешного воплощения в жизнь национальных проектов в регионе. Пресс-служба отмечает, что практически без отклонений от плана продолжается работа по осуществлению нацпроектов в таких сферах, как образование, культура, занятость населения, жилье и городская среда, цифровая экономика, экология, дорожное строительство.О том, как идет воплощение в жизнь нацпроекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова. В частности, 1 апреля подписан контракт на приобретение мобильной рентгенустановки.Губернатор, подводя итоги совещания, отметил, что процедуры заключения контрактов и проведения закупок для реализации национальных проектов необходимо проводить максимально быстро. Эти процессы находятся в сфере пристального внимания регионального и федерального правительств.
https://realty.ria.ru/20210319/moor-1601954185.html
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александр моор, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 6 апр – РИА Новости.
Объем финансирования национальных проектов в Тюменской области
по итогам первого квартала 2021 года составил 18% от годового плана, превысив средний уровень по стране, сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области.
Как заявил на онлайн-совещании по реализации нацпроектов глава региона Александр Моор
, своевременная контрактация и равномерное финансирование – важнейшее условие успешного воплощения в жизнь национальных проектов в регионе.
Пресс-служба отмечает, что практически без отклонений от плана продолжается работа по осуществлению нацпроектов в таких сферах, как образование, культура, занятость населения, жилье и городская среда, цифровая экономика, экология, дорожное строительство.
О том, как идет воплощение в жизнь нацпроекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова. В частности, 1 апреля подписан контракт на приобретение мобильной рентгенустановки.
Губернатор, подводя итоги совещания, отметил, что процедуры заключения контрактов и проведения закупок для реализации национальных проектов необходимо проводить максимально быстро. Эти процессы находятся в сфере пристального внимания регионального и федерального правительств.