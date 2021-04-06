https://ria.ru/20210406/faberge-1604423212.html

Фаберже выпустит пасхальное яйцо к десятилетию выхода "Игры престолов"

Фаберже выпустит пасхальное яйцо к десятилетию выхода "Игры престолов"

СМИ узнали, что в честь десятилетия со дня выхода первой серии фэнтези-сериала "Игра престолов" ювелирный бренд Фаберже выпустит уникальное пасхальное яйцо,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:50

2021-04-06T15:50

2021-04-06T15:50

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что в честь десятилетия со дня выхода первой серии фэнтези-сериала "Игра престолов" ювелирный бренд Фаберже выпустит уникальное пасхальное яйцо, сообщает WWD. По информации издания, эскиз яйца в виде дракона с крыльями разработали Мишель Клэптон — художник по костюмам "Игры престолов" и ведущий дизайнер Фаберже Лийса Туллгрен. Они вдохновлялись историей одного из ключевых персонажей саги — "матери драконов" Дейнерис Таргариен, которую в шоу сыграла Эмилия Кларк. Вместе Клэптон и Туллгрен разработали макет изящной ювелирной вещицы, которая будет украшена разноцветной эмалью и усеяна бриллиантами и лунными камнями. Стоимость пасхального яйца, по информации WWD, составляет 1,6 миллионов фунтов стерлингов или 2,2 миллиона долларов. Ожидается, что готовое произведение представят немного позже в этом году.

https://ria.ru/20210403/faberzhe-1604080531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, шоу-бизнес, эмилия кларк, кино и сериалы, новости культуры, hbo, игра престолов (сериал), фаберже