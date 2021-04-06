https://ria.ru/20210406/faberge-1604423212.html
Фаберже выпустит пасхальное яйцо к десятилетию выхода "Игры престолов"
Фаберже выпустит пасхальное яйцо к десятилетию выхода "Игры престолов"
СМИ узнали, что в честь десятилетия со дня выхода первой серии фэнтези-сериала "Игра престолов" ювелирный бренд Фаберже выпустит уникальное пасхальное яйцо,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:50
2021-04-06T15:50
2021-04-06T15:50
стиль жизни
шоу-бизнес
эмилия кларк
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
игра престолов (сериал)
фаберже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604427796_0:48:1254:753_1920x0_80_0_0_9b1de9d73990c718d34bb403c054a9ad.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что в честь десятилетия со дня выхода первой серии фэнтези-сериала "Игра престолов" ювелирный бренд Фаберже выпустит уникальное пасхальное яйцо, сообщает WWD. По информации издания, эскиз яйца в виде дракона с крыльями разработали Мишель Клэптон — художник по костюмам "Игры престолов" и ведущий дизайнер Фаберже Лийса Туллгрен. Они вдохновлялись историей одного из ключевых персонажей саги — "матери драконов" Дейнерис Таргариен, которую в шоу сыграла Эмилия Кларк. Вместе Клэптон и Туллгрен разработали макет изящной ювелирной вещицы, которая будет украшена разноцветной эмалью и усеяна бриллиантами и лунными камнями. Стоимость пасхального яйца, по информации WWD, составляет 1,6 миллионов фунтов стерлингов или 2,2 миллиона долларов. Ожидается, что готовое произведение представят немного позже в этом году.
https://ria.ru/20210403/faberzhe-1604080531.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604427796_94:0:1161:800_1920x0_80_0_0_c532c3ab53120d04d732c3b36f6a277a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, шоу-бизнес, эмилия кларк, кино и сериалы, новости культуры, hbo, игра престолов (сериал), фаберже
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
СМИ узнали, что в честь десятилетия со дня выхода первой серии фэнтези-сериала "Игра престолов" ювелирный бренд Фаберже выпустит уникальное пасхальное яйцо, сообщает
WWD.
По информации издания, эскиз яйца в виде дракона с крыльями разработали Мишель Клэптон — художник по костюмам "Игры престолов" и ведущий дизайнер Фаберже Лийса Туллгрен.
Они вдохновлялись историей одного из ключевых персонажей саги — "матери драконов" Дейнерис Таргариен, которую в шоу сыграла Эмилия Кларк.
Вместе Клэптон и Туллгрен разработали макет изящной ювелирной вещицы, которая будет украшена разноцветной эмалью и усеяна бриллиантами и лунными камнями.
"Мы пытались показать сущность Дейнерис. Ведь так много в ее истории было связано с текстурой и цветом", — прокомментировала Мишель.
Стоимость пасхального яйца, по информации WWD, составляет 1,6 миллионов фунтов стерлингов или 2,2 миллиона долларов. Ожидается, что готовое произведение представят немного позже в этом году.