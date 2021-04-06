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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210406/faberge-1604423212.html
Фаберже выпустит пасхальное яйцо к десятилетию выхода "Игры престолов"
Фаберже выпустит пасхальное яйцо к десятилетию выхода "Игры престолов"
СМИ узнали, что в честь десятилетия со дня выхода первой серии фэнтези-сериала "Игра престолов" ювелирный бренд Фаберже выпустит уникальное пасхальное яйцо,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:50
2021-04-06T15:50
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шоу-бизнес
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культура
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новости культуры
hbo
игра престолов (сериал)
фаберже
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что в честь десятилетия со дня выхода первой серии фэнтези-сериала "Игра престолов" ювелирный бренд Фаберже выпустит уникальное пасхальное яйцо, сообщает WWD. По информации издания, эскиз яйца в виде дракона с крыльями разработали Мишель Клэптон — художник по костюмам "Игры престолов" и ведущий дизайнер Фаберже Лийса Туллгрен. Они вдохновлялись историей одного из ключевых персонажей саги — "матери драконов" Дейнерис Таргариен, которую в шоу сыграла Эмилия Кларк. Вместе Клэптон и Туллгрен разработали макет изящной ювелирной вещицы, которая будет украшена разноцветной эмалью и усеяна бриллиантами и лунными камнями. Стоимость пасхального яйца, по информации WWD, составляет 1,6 миллионов фунтов стерлингов или 2,2 миллиона долларов. Ожидается, что готовое произведение представят немного позже в этом году.
https://ria.ru/20210403/faberzhe-1604080531.html
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стиль жизни, шоу-бизнес, эмилия кларк, кино и сериалы, новости культуры, hbo, игра престолов (сериал), фаберже

Фаберже выпустит пасхальное яйцо к десятилетию выхода "Игры престолов"

15:50 06.04.2021
 
© FABERGÉЯйцо "Фаберже", приуроченное к десятилетию "Игры престолов"
Яйцо Фаберже, приуроченное к десятилетию Игры престолов - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© FABERGÉ
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что в честь десятилетия со дня выхода первой серии фэнтези-сериала "Игра престолов" ювелирный бренд Фаберже выпустит уникальное пасхальное яйцо, сообщает WWD.
По информации издания, эскиз яйца в виде дракона с крыльями разработали Мишель Клэптон — художник по костюмам "Игры престолов" и ведущий дизайнер Фаберже Лийса Туллгрен.
Они вдохновлялись историей одного из ключевых персонажей саги — "матери драконов" Дейнерис Таргариен, которую в шоу сыграла Эмилия Кларк.
Вместе Клэптон и Туллгрен разработали макет изящной ювелирной вещицы, которая будет украшена разноцветной эмалью и усеяна бриллиантами и лунными камнями.

"Мы пытались показать сущность Дейнерис. Ведь так много в ее истории было связано с текстурой и цветом", — прокомментировала Мишель.

Стоимость пасхального яйца, по информации WWD, составляет 1,6 миллионов фунтов стерлингов или 2,2 миллиона долларов. Ожидается, что готовое произведение представят немного позже в этом году.
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