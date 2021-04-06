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"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки
"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки
"Новая газета" сообщила результаты экспертизы по веществу, которое в марте распылили у здания ее редакции в Москве. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:26
2021-04-06T23:26
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Новая газета" сообщила результаты экспертизы по веществу, которое в марте распылили у здания ее редакции в Москве."Новая газета" 15 марта сообщила о химической атаке на здание, в котором расположена ее редакция. В пресс-службе издания уточнили РИА Новости, что пострадавших в ходе инцидента нет."Независимые эксперты по просьбе "Новой газеты" установили состав химвещества, которое 15 марта распылили у входа в здание редакции, расположенной по адресу: Потаповский переулок, 3. Экспертиза выявила, что основные летучие компоненты вещества — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Последний отвечает за крайне неприятный запах", - говорится в сообщении на сайте "Новой газеты"."Скатол при больших концентрациях (99%) имеет острую токсичность при попадании внутрь человеческого организма. При попадании в жидком виде на кожу компонент вызывает раздражение. Кроме того, скатол вызывает раздражение дыхательных путей при вдыхании. Симптомами могут стать кашель и удушье. Скатол особо токсичен для водной среды, но не опасен для человека в малых концентрациях", - пишет газета.
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общество

"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки

23:26 06.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Новая газета" сообщила результаты экспертизы по веществу, которое в марте распылили у здания ее редакции в Москве.
"Новая газета" 15 марта сообщила о химической атаке на здание, в котором расположена ее редакция. В пресс-службе издания уточнили РИА Новости, что пострадавших в ходе инцидента нет.
"Независимые эксперты по просьбе "Новой газеты" установили состав химвещества, которое 15 марта распылили у входа в здание редакции, расположенной по адресу: Потаповский переулок, 3. Экспертиза выявила, что основные летучие компоненты вещества — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Последний отвечает за крайне неприятный запах", - говорится в сообщении на сайте "Новой газеты".

По данным издания, "4-этилфенол при больших концентрациях (97% и выше) вызывает серьезное раздражение глаз при попадании в жидком виде, а также раздражение кожи, но не представляет опасности при вдыхании". Издание утверждает, что "при малых концентрациях компонент не опасен для человека, но особо токсичен для рыб, поэтому его попадание в воду или почву не допускается".

"Скатол при больших концентрациях (99%) имеет острую токсичность при попадании внутрь человеческого организма. При попадании в жидком виде на кожу компонент вызывает раздражение. Кроме того, скатол вызывает раздражение дыхательных путей при вдыхании. Симптомами могут стать кашель и удушье. Скатол особо токсичен для водной среды, но не опасен для человека в малых концентрациях", - пишет газета.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 20:53
"Новая газета" планирует подать иск против Кадырова
 
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