https://ria.ru/20210406/ekspertiza-1727112608.html

"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки

"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки

"Новая газета" сообщила результаты экспертизы по веществу, которое в марте распылили у здания ее редакции в Москве. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T23:26

2021-04-06T23:26

2021-04-06T23:26

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Новая газета" сообщила результаты экспертизы по веществу, которое в марте распылили у здания ее редакции в Москве."Новая газета" 15 марта сообщила о химической атаке на здание, в котором расположена ее редакция. В пресс-службе издания уточнили РИА Новости, что пострадавших в ходе инцидента нет."Независимые эксперты по просьбе "Новой газеты" установили состав химвещества, которое 15 марта распылили у входа в здание редакции, расположенной по адресу: Потаповский переулок, 3. Экспертиза выявила, что основные летучие компоненты вещества — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Последний отвечает за крайне неприятный запах", - говорится в сообщении на сайте "Новой газеты"."Скатол при больших концентрациях (99%) имеет острую токсичность при попадании внутрь человеческого организма. При попадании в жидком виде на кожу компонент вызывает раздражение. Кроме того, скатол вызывает раздражение дыхательных путей при вдыхании. Симптомами могут стать кашель и удушье. Скатол особо токсичен для водной среды, но не опасен для человека в малых концентрациях", - пишет газета.

https://ria.ru/20210324/isk-1602718268.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество