https://ria.ru/20210406/ekspertiza-1727112608.html
"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки
"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки
"Новая газета" сообщила результаты экспертизы по веществу, которое в марте распылили у здания ее редакции в Москве. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:26
2021-04-06T23:26
2021-04-06T23:26
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151703/82/1517038235_0:194:2974:1867_1920x0_80_0_0_06ae26563002cb04e2b4a24380c694e1.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Новая газета" сообщила результаты экспертизы по веществу, которое в марте распылили у здания ее редакции в Москве."Новая газета" 15 марта сообщила о химической атаке на здание, в котором расположена ее редакция. В пресс-службе издания уточнили РИА Новости, что пострадавших в ходе инцидента нет."Независимые эксперты по просьбе "Новой газеты" установили состав химвещества, которое 15 марта распылили у входа в здание редакции, расположенной по адресу: Потаповский переулок, 3. Экспертиза выявила, что основные летучие компоненты вещества — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Последний отвечает за крайне неприятный запах", - говорится в сообщении на сайте "Новой газеты"."Скатол при больших концентрациях (99%) имеет острую токсичность при попадании внутрь человеческого организма. При попадании в жидком виде на кожу компонент вызывает раздражение. Кроме того, скатол вызывает раздражение дыхательных путей при вдыхании. Симптомами могут стать кашель и удушье. Скатол особо токсичен для водной среды, но не опасен для человека в малых концентрациях", - пишет газета.
https://ria.ru/20210324/isk-1602718268.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151703/82/1517038235_395:0:2974:1934_1920x0_80_0_0_12c124ba8197810df0e6b047b328ca4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
"Новая газета
" сообщила результаты экспертизы по веществу, которое в марте распылили у здания ее редакции в Москве.
"Новая газета" 15 марта сообщила о химической атаке на здание, в котором расположена ее редакция. В пресс-службе издания уточнили РИА Новости, что пострадавших в ходе инцидента нет.
"Независимые эксперты по просьбе "Новой газеты" установили состав химвещества, которое 15 марта распылили у входа в здание редакции, расположенной по адресу: Потаповский переулок, 3. Экспертиза выявила, что основные летучие компоненты вещества — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Последний отвечает за крайне неприятный запах", - говорится в сообщении на сайте "Новой газеты".
По данным издания, "4-этилфенол при больших концентрациях (97% и выше) вызывает серьезное раздражение глаз при попадании в жидком виде, а также раздражение кожи, но не представляет опасности при вдыхании". Издание утверждает, что "при малых концентрациях компонент не опасен для человека, но особо токсичен для рыб, поэтому его попадание в воду или почву не допускается".
"Скатол при больших концентрациях (99%) имеет острую токсичность при попадании внутрь человеческого организма. При попадании в жидком виде на кожу компонент вызывает раздражение. Кроме того, скатол вызывает раздражение дыхательных путей при вдыхании. Симптомами могут стать кашель и удушье. Скатол особо токсичен для водной среды, но не опасен для человека в малых концентрациях", - пишет газета.