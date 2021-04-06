https://ria.ru/20210406/ekonomika-1604431826.html
В Кремле заявили об отсутствии кризиса в российской экономике
В Кремле заявили об отсутствии кризиса в российской экономике
Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:15
2021-04-06T13:15
2021-04-06T13:25
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическую ситуацию в России, не вызывает ли она беспокойство, в том числе, из-за снижения доли иностранцев в российском госдолге.
https://ria.ru/20210402/ekonomika-1603989768.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика