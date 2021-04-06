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В Кремле заявили об отсутствии кризиса в российской экономике
В Кремле заявили об отсутствии кризиса в российской экономике
Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:15
2021-04-06T13:25
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическую ситуацию в России, не вызывает ли она беспокойство, в том числе, из-за снижения доли иностранцев в российском госдолге.
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дмитрий песков, экономика

В Кремле заявили об отсутствии кризиса в российской экономике

13:15 06.04.2021 (обновлено: 13:25 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическую ситуацию в России, не вызывает ли она беспокойство, в том числе, из-за снижения доли иностранцев в российском госдолге.
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