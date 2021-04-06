https://ria.ru/20210406/ekonomika-1604431826.html

В Кремле заявили об отсутствии кризиса в российской экономике

В Кремле заявили об отсутствии кризиса в российской экономике

Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:15

2021-04-06T13:15

2021-04-06T13:25

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическую ситуацию в России, не вызывает ли она беспокойство, в том числе, из-за снижения доли иностранцев в российском госдолге.

https://ria.ru/20210402/ekonomika-1603989768.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, экономика