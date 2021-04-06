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Всех задержанных за съемку с обнаженными девушками в Дубае депортируют
Всех задержанных за съемку с обнаженными девушками в Дубае депортируют
Генпрокуратура Дубая постановила депортировать всех участников фотосессии с обнаженными девушками, в том числе россиянина, подозреваемого в организации съемок. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:51
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ДОХА, 6 апр — РИА Новости. Генпрокуратура Дубая постановила депортировать всех участников фотосессии с обнаженными девушками, в том числе россиянина, подозреваемого в организации съемок.Сроки депортации не уточняются.Ранее в соцсетях разошелся видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina.По сообщению МИД Украины, среди задержанных за участие в фотосессии 12 гражданок этой страны.Организатором съемки может быть российский бизнесмен Алексей Концов, так как губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил МИД России и посла в ОАЭ оказать ему поддержку в связи с обвинениями "в нарушении общественных норм и морали".
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мид украины, оаэ, дубай (город), в мире

Всех задержанных за съемку с обнаженными девушками в Дубае депортируют

21:51 06.04.2021 (обновлено: 22:56 06.04.2021)
 
© Flickr / dlisbonaДубай. Полиция
Дубай. Полиция - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Flickr / dlisbona
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ДОХА, 6 апр — РИА Новости. Генпрокуратура Дубая постановила депортировать всех участников фотосессии с обнаженными девушками, в том числе россиянина, подозреваемого в организации съемок.

"Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны", — говорится в сообщении медиаофиса правительства эмирата.

Сроки депортации не уточняются.
Ранее в соцсетях разошелся видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina.
По сообщению МИД Украины, среди задержанных за участие в фотосессии 12 гражданок этой страны.
Организатором съемки может быть российский бизнесмен Алексей Концов, так как губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил МИД России и посла в ОАЭ оказать ему поддержку в связи с обвинениями "в нарушении общественных норм и морали".
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