https://ria.ru/20210406/dubay-1727105705.html

Всех задержанных за съемку с обнаженными девушками в Дубае депортируют

Всех задержанных за съемку с обнаженными девушками в Дубае депортируют

Генпрокуратура Дубая постановила депортировать всех участников фотосессии с обнаженными девушками, в том числе россиянина, подозреваемого в организации съемок. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:51

2021-04-06T21:51

2021-04-06T22:56

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ДОХА, 6 апр — РИА Новости. Генпрокуратура Дубая постановила депортировать всех участников фотосессии с обнаженными девушками, в том числе россиянина, подозреваемого в организации съемок.Сроки депортации не уточняются.Ранее в соцсетях разошелся видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina.По сообщению МИД Украины, среди задержанных за участие в фотосессии 12 гражданок этой страны.Организатором съемки может быть российский бизнесмен Алексей Концов, так как губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил МИД России и посла в ОАЭ оказать ему поддержку в связи с обвинениями "в нарушении общественных норм и морали".

https://ria.ru/20210405/podrobnosti-1604369287.html

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мид украины, оаэ, дубай (город), в мире