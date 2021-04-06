https://ria.ru/20210406/dostatok-1604447532.html

Титов рассказал, как построить в России общество "среднего достатка"

Титов рассказал, как построить в России общество "среднего достатка"

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил меры, которые помогут создать в России к 2030 году общество "среднего достатка", улучшить качество жизни, сформировать... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:13

2021-04-06T14:13

2021-04-06T17:01

борис титов

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил меры, которые помогут создать в России к 2030 году общество "среднего достатка", улучшить качество жизни, сформировать устойчивый средний класс. По его мнению, экономика может расти на 5% ежегодно.В ходе заседания Столыпинского клуба он предложил "к 2030 году создать в стране общество "среднего достатка", кардинально улучшить качество жизни людей, снизить социальное неравенство. По его мнению, этого позволит создать в России "сильный, мощный средний класс". При этом он отметил, что российская экономика имеет потенциал расти на 5% ежегодно."Реальные располагаемые доходы населения снижались с 2013 года, их уровень в 2020 году по сравнению с 2013 годом в рублях упал на 10%, в долларах на 60,5%. Численность бедных (население с денежными доходами ниже прожиточного минимума) достигла 19,9 миллиона человек в 2020 году", - привел Титов данные Института экономики роста им. П.А. Столыпина.Президент РФ в 2018 году сформулировал национальные цели развития России, одна из которых заключалась в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. В 2020 году национальные цели были уточнены, и срок достижения этой цели был отнесен к 2030 году. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что снижения вдвое уровня бедности в России можно добиться раньше 2030 года.Уроки ПоднебеснойТермин "общество среднего достатка" (концепция Сяокан) происходит из Китая и описывает обеспеченное общество, в котором люди могут жить относительно комфортно, ничем не выделяясь. Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао применял его, когда речь шла об экономической политике, направленной на более равномерное распределение богатства.В феврале 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что, несмотря на эпидемию и ее влияние на экономику страны, Китай не намерен отказываться от поставленных целей, называя 2020 год годом всестороннего построения среднезажиточного общества.В конце февраля этого года Си Цзиньпин объявил о полной победе Китая в борьбе с абсолютной нищетой, за 8 лет в стране из черты бедности были выведены почти 100 миллионов человек, таким образом Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше установленного срока на 2030 год.Новый НЭПЧтобы достичь устойчивых показателей к 2030 году Титов предложил модель развития экономики "НЭП: Рост для всех", которая предполагает переход от "ресурсной" и "конкурентной" модели роста, созданию современных высокодоходных рабочих мест на частных конкурентных производствах в приоритетных направлениях несырьевого сектора экономики России. Кроме того, необходимо "обеспечить экономический рост не за счет низких издержек на труд, а за счет повышения доходов населения, развития среднего класса, обеспечивающего высокий спрос на внутреннем рынке".Важно поддержать и конкурентоспособность российских производителей. Сделать это можно за счет роста производительности труда, внедрения новых технологий, более эффективного перераспределения природной ренты, системной стимулирующей рост государственной экономической политики, а также снижения коррупционной и административной ренты.Он подчеркнул, что государственная политика в сфере экономики должна опираться на системную промышленную политику, которая заключается в стимулировании приоритетных направлений, секторов, регионов. По каждой приоритетной отрасли должна быть выстроена собственная дорожная карта, которая будет включать основную идею, KPI, субъекты, меры поддержки и кластерные инициативы, заключил Титов.Платформа ростаВ подготовленной Институтом экономики роста им. Столыпина программе "НЭП: Рост для всех" были определены приоритетные направления, которые имеют потенциал наибольшего роста и кумулятивного воздействия на всю экономику России в целом. Авторы называют их "платформой роста".Она включает в себя восемь пунктов, среди которых экономика простых вещей (развитие малых и средних производств товаров для потребительского рынка), "столыпинская реформа 2.0" (развитие частного фермерского сельского хозяйства для производство чистых и доступных продуктов питания по новейшим технологиям), "двухэтажная Россия" (малоэтажное деревянное жилищное строительство, строительные материалы, развитие инфраструктуры ЖКХ).Кроме того, она включает развитие современной медицинской инфраструктуры, высоких технологий, углубление переработки сырья, повышение мобильности людей и грузов, в также развитие индустрии гостеприимства.Одним из ключевых элементов модели также должна стать общественная поддержка. "Программа должна обеспечить максимальное вовлечение населения, разбудить инициативу масс, опираться на субъектов Роста — МСП и на современных активных и инициативных людей, осваивающих современные рабочие места, обеспечить рост активности в общественном секторе, образовании, культуре, спорте", - говорится в программе.

https://ria.ru/20210405/bednost-1604275008.html

https://ria.ru/20200428/1570655113.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/bednost-1604352147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, экономика