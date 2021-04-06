https://ria.ru/20210406/dorogi-1727062393.html

Любимов: на ремонт дорог в Рязани выделят около 50 миллионов рублей

Любимов: на ремонт дорог в Рязани выделят около 50 миллионов рублей

Порядка 50 миллионов рублей выделят из областного бюджета для ремонта дорог Рязани, заявил во вторник губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:00

2021-04-06T17:00

2021-04-06T17:45

рязанская область

николай любимов

рязанская городская дума

единая россия

рязань

общество

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РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Порядка 50 миллионов рублей выделят из областного бюджета для ремонта дорог Рязани, заявил во вторник губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства региона.Глава региона на совещании в очередной раз поднял вопрос о плохом состоянии автодорог в областном центре и потребовал срочно ускорить темпы ремонтных работ.Губернатор привел в пример несколько участков, на которые рязанцы жалуются в социальных сетях больше всего. Это автодорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе, проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского, участок дороги с улицы Октябрьская на проезд Шабулина, Северная окружная дорога."Черный список таких улиц можно продолжать и дальше. Такое положение дел, конечно, недопустимо. И какие-то отчеты и пояснения городской администрации слушать смысла больше нет. Мне нужны четкие и конкретные действия и результаты. И мне, и рязанцам нужно знать, когда можно будет нормально проехать по городу без риска испортить подвеску и потерять колеса", – сказал Любимов.Губернатор подчеркнул, что это вопрос повышения качества управления, от которого напрямую зависит качество жизни людей. Любимов отметил, что вопрос состояния дорог, их ремонта и соответствующего финансирования находится под пристальным вниманием депутатов фракции "Единой России" в Рязанской городской думе, и они намерены провести рейды контроля качества проведенных работ."Учитывая результаты мониторинга, который провели депутаты-единороссы городской думы, и обозначенную ими просьбу, я принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку городу Рязани на приведение в порядок автодорог. Для этого, кроме ямочного ремонта, требуется восстановление дорожного покрытия с помощью ремонта картами на участках площадью более 36 тысяч квадратных метров. На эти цели из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей", - сказал Любимов.Губернатор поручил министерству финансов региона предусмотреть такую возможность и оперативно провести соответствующие мероприятия."Рязань – это областной центр, и регион всегда старается оказывать поддержку и содействие в решении проблем города. Темпы ремонта автодорог нужно срочно ускорять. Но, я особенно обращаю на это внимание, – не в ущерб качеству. Надеюсь, что уже вскоре мы все увидим приведенные в порядок улицы в городе", – добавил Любимов.Зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому глава региона поручил держать на постоянном контроле вопрос ремонта городских автодорог и где необходимо оказывать администрации поддержку.

https://ria.ru/20210324/zadacha-1602660484.html

https://ria.ru/20210317/razvitie-1601701742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязанская городская дума, единая россия, рязань, общество