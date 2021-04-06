Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
https://ria.ru/20210406/dorogi-1727062393.html
Любимов: на ремонт дорог в Рязани выделят около 50 миллионов рублей
Любимов: на ремонт дорог в Рязани выделят около 50 миллионов рублей
Порядка 50 миллионов рублей выделят из областного бюджета для ремонта дорог Рязани, заявил во вторник губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:00
2021-04-06T17:45
рязанская область
николай любимов
рязанская городская дума
единая россия
рязань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571724930_0:134:1244:834_1920x0_80_0_0_1c665b81fba6f76802d580dc588b258e.jpg
РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Порядка 50 миллионов рублей выделят из областного бюджета для ремонта дорог Рязани, заявил во вторник губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства региона.Глава региона на совещании в очередной раз поднял вопрос о плохом состоянии автодорог в областном центре и потребовал срочно ускорить темпы ремонтных работ.Губернатор привел в пример несколько участков, на которые рязанцы жалуются в социальных сетях больше всего. Это автодорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе, проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского, участок дороги с улицы Октябрьская на проезд Шабулина, Северная окружная дорога."Черный список таких улиц можно продолжать и дальше. Такое положение дел, конечно, недопустимо. И какие-то отчеты и пояснения городской администрации слушать смысла больше нет. Мне нужны четкие и конкретные действия и результаты. И мне, и рязанцам нужно знать, когда можно будет нормально проехать по городу без риска испортить подвеску и потерять колеса", – сказал Любимов.Губернатор подчеркнул, что это вопрос повышения качества управления, от которого напрямую зависит качество жизни людей. Любимов отметил, что вопрос состояния дорог, их ремонта и соответствующего финансирования находится под пристальным вниманием депутатов фракции "Единой России" в Рязанской городской думе, и они намерены провести рейды контроля качества проведенных работ."Учитывая результаты мониторинга, который провели депутаты-единороссы городской думы, и обозначенную ими просьбу, я принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку городу Рязани на приведение в порядок автодорог. Для этого, кроме ямочного ремонта, требуется восстановление дорожного покрытия с помощью ремонта картами на участках площадью более 36 тысяч квадратных метров. На эти цели из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей", - сказал Любимов.Губернатор поручил министерству финансов региона предусмотреть такую возможность и оперативно провести соответствующие мероприятия."Рязань – это областной центр, и регион всегда старается оказывать поддержку и содействие в решении проблем города. Темпы ремонта автодорог нужно срочно ускорять. Но, я особенно обращаю на это внимание, – не в ущерб качеству. Надеюсь, что уже вскоре мы все увидим приведенные в порядок улицы в городе", – добавил Любимов.Зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому глава региона поручил держать на постоянном контроле вопрос ремонта городских автодорог и где необходимо оказывать администрации поддержку.
https://ria.ru/20210324/zadacha-1602660484.html
https://ria.ru/20210317/razvitie-1601701742.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571724930_0:0:1244:933_1920x0_80_0_0_d7b9ae92adbb38a196c4533a2cf2a7a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай любимов, рязанская городская дума, единая россия, рязань, общество

Любимов: на ремонт дорог в Рязани выделят около 50 миллионов рублей

17:00 06.04.2021 (обновлено: 17:45 06.04.2021)
 
© Фото : Георгий ЮруковТорговый городок в Рязани (ВДНХ)
Торговый городок в Рязани (ВДНХ) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Георгий Юруков
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Порядка 50 миллионов рублей выделят из областного бюджета для ремонта дорог Рязани, заявил во вторник губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства региона.
Глава региона на совещании в очередной раз поднял вопрос о плохом состоянии автодорог в областном центре и потребовал срочно ускорить темпы ремонтных работ.

"Я уже неоднократно поднимал тему плохого состояния автодорог в областном центре. Давал поручения о том, что необходимо этой проблемой срочно заняться и решить ее как можно быстрее, оперативно провести аварийный ямочный ремонт, в первую очередь, на самых неблагополучных в этом отношении участках. И, несмотря на то, что ямочный ремонт начался, жалоб от горожан не становится меньше. Люди совершенно справедливо высказывают свое недовольство и справедливо требуют от власти активных и, главное, результативных действий. Ситуация с состоянием дорожного полотна в Рязани действительно сложилась очень непростая. Я бы сказал – удручающая", - сказал Любимов.

Губернатор привел в пример несколько участков, на которые рязанцы жалуются в социальных сетях больше всего. Это автодорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе, проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского, участок дороги с улицы Октябрьская на проезд Шабулина, Северная окружная дорога.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 15:56Рязанская область
Любимов рассказал о главной задаче власти в Рязанской области
"Черный список таких улиц можно продолжать и дальше. Такое положение дел, конечно, недопустимо. И какие-то отчеты и пояснения городской администрации слушать смысла больше нет. Мне нужны четкие и конкретные действия и результаты. И мне, и рязанцам нужно знать, когда можно будет нормально проехать по городу без риска испортить подвеску и потерять колеса", – сказал Любимов.
Губернатор подчеркнул, что это вопрос повышения качества управления, от которого напрямую зависит качество жизни людей. Любимов отметил, что вопрос состояния дорог, их ремонта и соответствующего финансирования находится под пристальным вниманием депутатов фракции "Единой России" в Рязанской городской думе, и они намерены провести рейды контроля качества проведенных работ.
"Учитывая результаты мониторинга, который провели депутаты-единороссы городской думы, и обозначенную ими просьбу, я принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку городу Рязани на приведение в порядок автодорог. Для этого, кроме ямочного ремонта, требуется восстановление дорожного покрытия с помощью ремонта картами на участках площадью более 36 тысяч квадратных метров. На эти цели из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей", - сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 18:44Рязанская область
Глава Рязанской области рассказал о развитии информационной системы
Губернатор поручил министерству финансов региона предусмотреть такую возможность и оперативно провести соответствующие мероприятия.
"Рязань – это областной центр, и регион всегда старается оказывать поддержку и содействие в решении проблем города. Темпы ремонта автодорог нужно срочно ускорять. Но, я особенно обращаю на это внимание, – не в ущерб качеству. Надеюсь, что уже вскоре мы все увидим приведенные в порядок улицы в городе", – добавил Любимов.
Зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому глава региона поручил держать на постоянном контроле вопрос ремонта городских автодорог и где необходимо оказывать администрации поддержку.
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская городская ДумаЕдиная РоссияРязаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния