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Канатную дорогу Благовещенск-Хэйхэ планируют запустить в 2023 году
Канатную дорогу Благовещенск-Хэйхэ планируют запустить в 2023 году
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что запустить в эксплуатацию канатную дорогу Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, первую сваю в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:47
2021-04-06T16:47
россия
василий орлов (губернатор)
главгосэкспертиза
амурская область
китай
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что запустить в эксплуатацию канатную дорогу Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, первую сваю в основание которой забили во вторник, планируется в 2023 году."Канатная дорога для нас – один из самых приоритетных проектов. Запустить ее в эксплуатацию планируется в 2023 году. Пункт пропуска канатной дороги рассчитан на прием 2,5 миллиона пассажиров ежегодно. В первый год ожидается поток порядка 1 миллиона человек. Канатная дорога станет не только комфортным средством передвижения через границу, но и дополнительным фактором развития туризма. А для экономики столицы Амурской области запуск уникального международного проекта даст мультипликативный эффект", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Всего по проекту предусмотрено 152 сваи, их забуривают на глубину в 32 метра буронабивным методом.Строительство "канатки" стартовало в июле 2019 года, ее протяженность над рекой Амур составит 973 метра, путь по воздуху между двумя странами будет занимать 6 минут. По проекту канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Над Амуром будут ходить гондолы, каждая будет вмещать до 110 пассажиров. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек. Терминальная станция площадью 20 тысяч квадратных метров будет включать залы пункта пропуска, торговые площади.Правительство Амурской области в сентябре сообщило, что проект одобрен Главгосэкспертизой. Техзаказчиком строительства канатной дороги над Амуром стала девелоперская компания "Инград". Российский инвестор проекта строительства канатной дороги – группа "Регион" (один из акционеров "Инграда"). Со стороны Китая строительство финансирует компания "Цзиньлунган".Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ с пассажирским терминалом осуществляет ООО "Девелопмент". Проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР от 3 сентября 2015 года по проекту голландского проектного бюро UNStudio. Строительство ведет генеральный подрядчик – CRCC, эта организация строила первую в мире высокоскоростную железную дорогу Харбин-Далянь, мост Гонконг-Чжухай-Макао, станции Московского метро и другие объекты.
https://ria.ru/20210406/priamure-1727036431.html
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россия, василий орлов (губернатор), главгосэкспертиза, амурская область, китай, экономика

Канатную дорогу Благовещенск-Хэйхэ планируют запустить в 2023 году

16:47 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что запустить в эксплуатацию канатную дорогу Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, первую сваю в основание которой забили во вторник, планируется в 2023 году.
"Канатная дорога для нас – один из самых приоритетных проектов. Запустить ее в эксплуатацию планируется в 2023 году. Пункт пропуска канатной дороги рассчитан на прием 2,5 миллиона пассажиров ежегодно. В первый год ожидается поток порядка 1 миллиона человек. Канатная дорога станет не только комфортным средством передвижения через границу, но и дополнительным фактором развития туризма. А для экономики столицы Амурской области запуск уникального международного проекта даст мультипликативный эффект", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Всего по проекту предусмотрено 152 сваи, их забуривают на глубину в 32 метра буронабивным методом.
Строительство "канатки" стартовало в июле 2019 года, ее протяженность над рекой Амур составит 973 метра, путь по воздуху между двумя странами будет занимать 6 минут. По проекту канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Над Амуром будут ходить гондолы, каждая будет вмещать до 110 пассажиров. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек. Терминальная станция площадью 20 тысяч квадратных метров будет включать залы пункта пропуска, торговые площади.
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Правительство Амурской области в сентябре сообщило, что проект одобрен Главгосэкспертизой. Техзаказчиком строительства канатной дороги над Амуром стала девелоперская компания "Инград". Российский инвестор проекта строительства канатной дороги – группа "Регион" (один из акционеров "Инграда"). Со стороны Китая строительство финансирует компания "Цзиньлунган".
"На сегодняшний день выполнен большой объем подготовительных работ, подведены сети энергоснабжения и подключены строительные площадки. Заключены основные договоры на поставку материалов и оборудования. Также окончательно определен генеральный подрядчик компания ООО "СиАрСиСи Рус", которая уже приступила к выполнению работ", - цитирует правительство руководителя компании "Инград" - техзаказчика строительства Михаила Санина.
Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ с пассажирским терминалом осуществляет ООО "Девелопмент". Проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР от 3 сентября 2015 года по проекту голландского проектного бюро UNStudio. Строительство ведет генеральный подрядчик – CRCC, эта организация строила первую в мире высокоскоростную железную дорогу Харбин-Далянь, мост Гонконг-Чжухай-Макао, станции Московского метро и другие объекты.
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