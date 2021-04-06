https://ria.ru/20210406/doroga-1604401472.html

Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы

Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы

Прокуратура Псковской области начала проверку информации о том, что в поселке Ваулино были обнаружены остатки надгробных плит с братской могилы погибших в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:38

2021-04-06T10:38

2021-04-06T10:38

александр козловский

госдума рф

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура Псковской области начала проверку информации о том, что в поселке Ваулино были обнаружены остатки надгробных плит с братской могилы погибших в Великую Отечественную войну, выложенных как часть дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.Об этой находке сообщил депутат Госдумы Александр Козловский на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где он обратился с запросом к прокурору Псковской области Ивану Грибову в связи с вандализмом "с плитами с братской могилы воинов Советской Армии в поселке Ваулино Псковского района".По его словам, плиты с выгравированными на них именами были привезены в Ваулино после ремонта памятника в поселке Ершово и их должны были утилизировать как строительный мусор.

https://ria.ru/20210312/memorial-1600927689.html

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр козловский, госдума рф, псковская область