Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура Псковской области начала проверку информации о том, что в поселке Ваулино были обнаружены остатки надгробных плит с братской могилы погибших в Великую Отечественную войну, выложенных как часть дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура начала проверку по сообщению о том, что в поселке Ваулино обнаружены сколы плит с братской могилы", - сказали в прокуратуре Псковской области.
Об этой находке сообщил депутат Госдумы Александр Козловский на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где он обратился с запросом к прокурору Псковской области Ивану Грибову в связи с вандализмом "с плитами с братской могилы воинов Советской Армии в поселке Ваулино Псковского района".
"Мы каждый день говорим нашим юным согражданам о ценности наших традиций, о том, как важно чтить память предков. И что они видят?! Как некие "неизвестные сотрудники" подрядчика варварски "реконструируют" воинские захоронения – с чудовищным бездушием и без малейшего уважения", - написал Козловский.
По его словам, плиты с выгравированными на них именами были привезены в Ваулино после ремонта памятника в поселке Ершово и их должны были утилизировать как строительный мусор.