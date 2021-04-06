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Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы
Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы
Прокуратура Псковской области начала проверку информации о том, что в поселке Ваулино были обнаружены остатки надгробных плит с братской могилы погибших в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:38
2021-04-06T10:38
александр козловский
госдума рф
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура Псковской области начала проверку информации о том, что в поселке Ваулино были обнаружены остатки надгробных плит с братской могилы погибших в Великую Отечественную войну, выложенных как часть дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.Об этой находке сообщил депутат Госдумы Александр Козловский на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где он обратился с запросом к прокурору Псковской области Ивану Грибову в связи с вандализмом "с плитами с братской могилы воинов Советской Армии в поселке Ваулино Псковского района".По его словам, плиты с выгравированными на них именами были привезены в Ваулино после ремонта памятника в поселке Ершово и их должны были утилизировать как строительный мусор.
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александр козловский, госдума рф, псковская область

Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы

10:38 06.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура Псковской области начала проверку информации о том, что в поселке Ваулино были обнаружены остатки надгробных плит с братской могилы погибших в Великую Отечественную войну, выложенных как часть дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура начала проверку по сообщению о том, что в поселке Ваулино обнаружены сколы плит с братской могилы", - сказали в прокуратуре Псковской области.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:39
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Об этой находке сообщил депутат Госдумы Александр Козловский на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где он обратился с запросом к прокурору Псковской области Ивану Грибову в связи с вандализмом "с плитами с братской могилы воинов Советской Армии в поселке Ваулино Псковского района".
"Мы каждый день говорим нашим юным согражданам о ценности наших традиций, о том, как важно чтить память предков. И что они видят?! Как некие "неизвестные сотрудники" подрядчика варварски "реконструируют" воинские захоронения – с чудовищным бездушием и без малейшего уважения", - написал Козловский.
По его словам, плиты с выгравированными на них именами были привезены в Ваулино после ремонта памятника в поселке Ершово и их должны были утилизировать как строительный мусор.
 
Александр КозловскийГосдума РФПсковская область
 
 
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