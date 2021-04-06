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В Совфеде связали обострение ситуации в Донбассе со сменой президента США
В Совфеде связали обострение ситуации в Донбассе со сменой президента США
Обострение ситуации вокруг Донбасса спровоцировано сменой президента США и, соответственно, политического курса Вашингтона, считает председатель комитета Совета РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:38
2021-04-06T17:38
донбасс
виктор бондарев
совет федерации рф
нато
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Обострение ситуации вокруг Донбасса спровоцировано сменой президента США и, соответственно, политического курса Вашингтона, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.По его словам, украинские власти убеждены, что наращивание военной инфраструктуры и переброска войск к линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР позволит им заручиться еще большей поддержкой со стороны США, и военно-технической, и финансовой. "Финансовая для Киева особенно актуальна, так как экономический кризис там все усугубляется. В долговой яме и обнищании эта страна находится уже давно, но таких значений дефицит бюджета и развала всех отраслей народного хозяйства в новейшей истории Украины еще не достигали", - подчеркнул Бондарев.Он обратил внимание, что при этом Европа и, в частности, участники "нормандской четверки", реагируют "вяло", надеясь, что ситуация рассосется без их активного вмешательства посредством "большого брата", а Германия и Франция смогут и дальше лавировать между центрами силы – Россией и США.Вместе с тем, убежден Бондарев, разговоры о членстве Украины в НАТО, о котором "грезит" Зеленский, вряд ли дойдут до дела, поскольку США удобно держать украинцев на расстоянии, не наделяя статусом члена альянса.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210404/vygovor-1604139874.html
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донбасс, виктор бондарев, совет федерации рф, нато, владимир зеленский, сша, украина, в мире

В Совфеде связали обострение ситуации в Донбассе со сменой президента США

17:38 06.04.2021
 
© РИА Новости / Маша Росс / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Маша Росс
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Обострение ситуации вокруг Донбасса спровоцировано сменой президента США и, соответственно, политического курса Вашингтона, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Обострение ситуации на Украине спровоцировано сменой власти и политического курса в США. Выслужиться перед (президентом США Джо) Байденом и его администрацией – с этой целью проводится эскалация напряженности на Донбассе. И, конечно, именно на заокеанскую помощь рассчитывает (президент Украины Владимир) Зеленский", - сказал сенатор журналистам.

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По его словам, украинские власти убеждены, что наращивание военной инфраструктуры и переброска войск к линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР позволит им заручиться еще большей поддержкой со стороны США, и военно-технической, и финансовой. "Финансовая для Киева особенно актуальна, так как экономический кризис там все усугубляется. В долговой яме и обнищании эта страна находится уже давно, но таких значений дефицит бюджета и развала всех отраслей народного хозяйства в новейшей истории Украины еще не достигали", - подчеркнул Бондарев.
Он обратил внимание, что при этом Европа и, в частности, участники "нормандской четверки", реагируют "вяло", надеясь, что ситуация рассосется без их активного вмешательства посредством "большого брата", а Германия и Франция смогут и дальше лавировать между центрами силы – Россией и США.
Вместе с тем, убежден Бондарев, разговоры о членстве Украины в НАТО, о котором "грезит" Зеленский, вряд ли дойдут до дела, поскольку США удобно держать украинцев на расстоянии, не наделяя статусом члена альянса.
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"Сейчас для нас главное – приложить максимум усилий к снижению напряженности на юго-востоке Украины невоенными методами. Разумеется, используя доступный нам дипломатический и политический инструментарий. Помогать мирным жителям, ведь на Донбассе живет очень много русских людей. И напомню, что процедура получения российского паспорта для жителей Донбасса упрощена. Мы не оставим в беде наших соотечественников", - заявил Бондарев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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