https://ria.ru/20210406/donbass-1727071136.html

В Совфеде связали обострение ситуации в Донбассе со сменой президента США

В Совфеде связали обострение ситуации в Донбассе со сменой президента США

Обострение ситуации вокруг Донбасса спровоцировано сменой президента США и, соответственно, политического курса Вашингтона, считает председатель комитета Совета РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:38

2021-04-06T17:38

2021-04-06T17:38

донбасс

виктор бондарев

совет федерации рф

нато

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Обострение ситуации вокруг Донбасса спровоцировано сменой президента США и, соответственно, политического курса Вашингтона, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.По его словам, украинские власти убеждены, что наращивание военной инфраструктуры и переброска войск к линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР позволит им заручиться еще большей поддержкой со стороны США, и военно-технической, и финансовой. "Финансовая для Киева особенно актуальна, так как экономический кризис там все усугубляется. В долговой яме и обнищании эта страна находится уже давно, но таких значений дефицит бюджета и развала всех отраслей народного хозяйства в новейшей истории Украины еще не достигали", - подчеркнул Бондарев.Он обратил внимание, что при этом Европа и, в частности, участники "нормандской четверки", реагируют "вяло", надеясь, что ситуация рассосется без их активного вмешательства посредством "большого брата", а Германия и Франция смогут и дальше лавировать между центрами силы – Россией и США.Вместе с тем, убежден Бондарев, разговоры о членстве Украины в НАТО, о котором "грезит" Зеленский, вряд ли дойдут до дела, поскольку США удобно держать украинцев на расстоянии, не наделяя статусом члена альянса.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210404/vygovor-1604139874.html

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

https://ria.ru/20210406/zelenskiy-1604422783.html

донбасс

сша

украина

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донбасс, виктор бондарев, совет федерации рф, нато, владимир зеленский, сша, украина, в мире