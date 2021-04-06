https://ria.ru/20210406/donbass-1604388228.html

В ДНР заявили, что Киев ждет отмашки США для силового сценария конфликта

В ДНР заявили, что Киев ждет отмашки США для силового сценария конфликта

Киев ждет разрешения от США для силового сценария конфликта в Донбассе, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:14

2021-04-06T09:14

2021-04-06T10:01

наталья никонорова

мид днр

донецкая народная республика

денис пушилин

сша

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Киев ждет разрешения от США для силового сценария конфликта в Донбассе, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово"."В медийной плоскости эта эскалация (вокруг ситуации в Донбассе – ред.) нагнетается Киевом, чтобы попросить у США разрешения наступать, возможно, попросить поддержки: еще больше оружия, инструкторов, естественно, финансовой и административной помощи", - заявила в интервью РИА Новости Никонорова.По ее мнению, решение Киева о силовом варианте разрешения конфликта будет зависеть от ряда факторов."Будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка... (Президент Украины Владимир – ред.) Зеленский надеется на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта", - добавила Никонорова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210405/rebenok-1604291891.html

донецкая народная республика

сша

киев

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наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, денис пушилин, сша, киев, в мире