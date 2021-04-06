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"Все из-за Донбасса": что армия США устроила в Европе
"Все из-за Донбасса": что армия США устроила в Европе
На фоне обострения конфликта в Донбассе и воинственных заявлений украинских политиков США перевели военные базы в Европе с уровня "возможный кризис" в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:00
2021-04-06T08:09
европа
россия
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
сша
безопасность
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. На фоне обострения конфликта в Донбассе и воинственных заявлений украинских политиков США перевели военные базы в Европе с уровня "возможный кризис" в "потенциально неизбежный кризис". Американское издание New York Times сообщает, что Пентагон решился на это из-за эскалации боевых действий на юго-востоке Украины, а также "наращивания Москвой военной активности в регионе". РИА Новости разбиралось в ситуации. Киев и "кукловоды"Тлеющий на юго-востоке Украины военно-политический костер вот-вот разгорится с новой силой. Дров в него, упрямо игнорируя Минские соглашения, опять подбрасывает Киев. Представители ДНР и ЛНР последние несколько недель регулярно информируют о десятках нарушений перемирия — ВСУ все чаще наносят артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения.Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что избежать войны вряд ли удастся."Судя по действиям Киева, такой шанс крайне мал, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". — ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении... Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое регулирование ничтожно мал, если не сказать — равен нулю".Провокационный ветер из Киева дует не только на юго-восток, но и на запад. На днях официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что Вашингтон знает о "военных приготовлениях России вблизи границ с Украиной".В Кремле подчеркивают: российская армия не принимала и не принимает участия в боевых действиях на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, конфликт в Донбассе — исключительно внутриукраинский. И никто в мире не хочет "воспламенения гражданской войны в результате провокационных действий ВСУ".Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев уверен: президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии принимать самостоятельные решения и пляшет исключительно под дудку США."Если дадут команду наступать на Крым или в Донбассе, Киев это сделает, не думая об ущербе для Украины, — сказал Куреев в беседе с РИА Новости. — Тем более и Зеленскому, и Байдену сейчас нужен крупный военный успех. Донбасс — прекрасное место для этого. Весь вопрос в возможности войск непризнанных республик отразить нападение и готовности Москвы их поддержать. Впрочем, Вашингтон в любом случае в выгодном положении. Отбитое наступление ВСУ позволит в очередной раз демонизировать Россию и добиться новых санкций, в том числе связанных с "Северным потоком — 2"."Сами справятся"Украина и США продолжают подливать масло в огонь, выдавая абсолютно законные перемещения российских войск по собственной территории за подготовку к боевым действиям и вторжению в соседнюю страну. Тем самым они пытаются оправдать и усиленную военную поддержку Киева Вашингтоном, и даже возможную переброску американских войск на Украину.Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с украинскими коллегой Андреем Тараном осудил "эскалацию российских провокаций". Пентагон подтвердил готовность способствовать киевским властям в "более эффективной защите против российской агрессии". В Вашингтоне напомнили, что с 2015-го Украине выделили более двух миллиардов долларов на закупку различных вооружений и подготовку военных специалистов. Американцы обещают поддерживать Киев и дальше, а "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну". "США действительно заявили, что поддержат Киев в конфликте с Россией, — комментирует Артем Куреев. — Правда, обещание несколько размыто. Да, Украине помогут укреплять армию, передадут боевую технику. Но если конфликт в Донбассе вновь разгорится, окажутся ли там американские военспецы, воинские части? Подобный сценарий — это уже почти третья мировая".Эксперт не верит, что Пентагон решится на это. В Вашингтоне считают, что ВСУ за последние семь лет достаточно усилились."Другое дело, что вину за эскалацию конфликта однозначно возложат на Россию, что вызовет новую волну жестких санкций, — расуждает он. — Разбираться, кто сделал первый выстрел, Вашингтон и Брюссель не будут, там уже все решили. Вопрос только в том, чего сможет добиться украинская армия и как отреагируют в Москве. А повышение уровня готовности войск НАТО в Европе — это сигнал Киеву и своеобразное давление на Москву".В Сети сейчас часто публикуют ролики с передвижением российской военной техники, снятые в том числе в Крыму и Ростовской области. Однако все эти "переброски" связаны исключительно с повседневной деятельностью вооруженных сил и плановыми маневрами.Например, 2 апреля Черноморский флот начал контрольную проверку сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае. В рамках тактических учений корабельные группы подразделения Сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи по наступлению и обороне.Очевидно, что маневры такого масштаба требуют постоянных перемещений войск, в том числе и по дорогам общего пользования. Снятые на мобильные телефоны видео с армейскими колоннами США и Украина называют "очередными доказательствами" наращивания военной активности России. Бревно в глазуПри этом и Вашингтон, и Киев традиционно умалчивают о собственных действиях. Так, без комментариев остается информация об активизации воздушного моста из Европы на Украину. Несколько дней подряд военно-транспортные самолеты доставляли туда с военных баз какие-то грузы.Даже если это и подготовка к очередным совместным учениям, вероятный противник в них обозначен четко: Россия. НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет маневрам Defender Europe 2021. Задействуют более 20 тысяч американских военнослужащих и 17 тысяч — из других стран. Планируется отработка наступательных и оборонительных операций в Восточной Европе, Прибалтике, Балканах, в акваториях Балтийского и Черного морей. К учениям привлекут и Украину — как страну, недавно получившую статус "партнера расширенных возможностей НАТО". Антироссийскую направленность "Защитника Европы" подтвердили и в Киеве. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения альянса необходимы "для отработки войны с Россией". По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, маневры НАТО в Европе — не что иное, как предлог для переброски дополнительных сил, а уровень боеготовности "потенциально неизбежный кризис" это только подтверждает. "США и НАТО создают группировку для противодействия России в случае полномасштабного вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, — считает он. — Под видом учений они наращивают силы, перебрасывают в Европу войска из США. В Донбассе сейчас порядка 600 тысяч наших граждан, и согласно Конституции мы должны будем их защитить. В этой ситуации вполне можно ожидать вмешательства в конфликт и НАТО".Впрочем, опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что риск полномасштабной войны с участием России и стран Североатлантического альянса из-за Украины невелик. Даже самые горячие головы в НАТО прекрасно понимают: подобная авантюра плохо закончится для всех.
https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html
https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596044390.html
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европа, россия, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, сша, безопасность

"Все из-за Донбасса": что армия США устроила в Европе

08:00 06.04.2021 (обновлено: 08:09 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкСамолет ВВС США и американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы в аэропорту имени Даниила Галицкого
Самолет ВВС США и американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы в аэропорту имени Даниила Галицкого - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. На фоне обострения конфликта в Донбассе и воинственных заявлений украинских политиков США перевели военные базы в Европе с уровня "возможный кризис" в "потенциально неизбежный кризис". Американское издание New York Times сообщает, что Пентагон решился на это из-за эскалации боевых действий на юго-востоке Украины, а также "наращивания Москвой военной активности в регионе". РИА Новости разбиралось в ситуации.

Киев и "кукловоды"

Тлеющий на юго-востоке Украины военно-политический костер вот-вот разгорится с новой силой. Дров в него, упрямо игнорируя Минские соглашения, опять подбрасывает Киев. Представители ДНР и ЛНР последние несколько недель регулярно информируют о десятках нарушений перемирия — ВСУ все чаще наносят артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что избежать войны вряд ли удастся.
"Судя по действиям Киева, такой шанс крайне мал, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". — ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении... Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое регулирование ничтожно мал, если не сказать — равен нулю".
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Провокационный ветер из Киева дует не только на юго-восток, но и на запад. На днях официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что Вашингтон знает о "военных приготовлениях России вблизи границ с Украиной".
В Кремле подчеркивают: российская армия не принимала и не принимает участия в боевых действиях на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, конфликт в Донбассе — исключительно внутриукраинский. И никто в мире не хочет "воспламенения гражданской войны в результате провокационных действий ВСУ".
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander RectorАмериканский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Американский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander Rector
Американский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев уверен: президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии принимать самостоятельные решения и пляшет исключительно под дудку США.
"Если дадут команду наступать на Крым или в Донбассе, Киев это сделает, не думая об ущербе для Украины, — сказал Куреев в беседе с РИА Новости. — Тем более и Зеленскому, и Байдену сейчас нужен крупный военный успех. Донбасс — прекрасное место для этого. Весь вопрос в возможности войск непризнанных республик отразить нападение и готовности Москвы их поддержать. Впрочем, Вашингтон в любом случае в выгодном положении. Отбитое наступление ВСУ позволит в очередной раз демонизировать Россию и добиться новых санкций, в том числе связанных с "Северным потоком — 2".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" на территории Яворовского полигона
Военнослужащие Украины во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина на территории Яворивского полигона - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Украины во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" на территории Яворовского полигона

"Сами справятся"

Украина и США продолжают подливать масло в огонь, выдавая абсолютно законные перемещения российских войск по собственной территории за подготовку к боевым действиям и вторжению в соседнюю страну. Тем самым они пытаются оправдать и усиленную военную поддержку Киева Вашингтоном, и даже возможную переброску американских войск на Украину.
Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с украинскими коллегой Андреем Тараном осудил "эскалацию российских провокаций". Пентагон подтвердил готовность способствовать киевским властям в "более эффективной защите против российской агрессии". В Вашингтоне напомнили, что с 2015-го Украине выделили более двух миллиардов долларов на закупку различных вооружений и подготовку военных специалистов. Американцы обещают поддерживать Киев и дальше, а "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну".
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"США действительно заявили, что поддержат Киев в конфликте с Россией, — комментирует Артем Куреев. — Правда, обещание несколько размыто. Да, Украине помогут укреплять армию, передадут боевую технику. Но если конфликт в Донбассе вновь разгорится, окажутся ли там американские военспецы, воинские части? Подобный сценарий — это уже почти третья мировая".
Эксперт не верит, что Пентагон решится на это. В Вашингтоне считают, что ВСУ за последние семь лет достаточно усилились.
"Другое дело, что вину за эскалацию конфликта однозначно возложат на Россию, что вызовет новую волну жестких санкций, — расуждает он. — Разбираться, кто сделал первый выстрел, Вашингтон и Брюссель не будут, там уже все решили. Вопрос только в том, чего сможет добиться украинская армия и как отреагируют в Москве. А повышение уровня готовности войск НАТО в Европе — это сигнал Киеву и своеобразное давление на Москву".
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
В Сети сейчас часто публикуют ролики с передвижением российской военной техники, снятые в том числе в Крыму и Ростовской области. Однако все эти "переброски" связаны исключительно с повседневной деятельностью вооруженных сил и плановыми маневрами.
Например, 2 апреля Черноморский флот начал контрольную проверку сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае. В рамках тактических учений корабельные группы подразделения Сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи по наступлению и обороне.
Очевидно, что маневры такого масштаба требуют постоянных перемещений войск, в том числе и по дорогам общего пользования. Снятые на мобильные телефоны видео с армейскими колоннами США и Украина называют "очередными доказательствами" наращивания военной активности России.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 во время двухстороннего тактического учения соединений морской пехоты и береговой обороны на полигоне Опук в Крыму
Вертолет Ми-8 во время двухстороннего тактического учения соединений морской пехоты и береговой обороны на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет Ми-8 во время двухстороннего тактического учения соединений морской пехоты и береговой обороны на полигоне Опук в Крыму

Бревно в глазу

При этом и Вашингтон, и Киев традиционно умалчивают о собственных действиях. Так, без комментариев остается информация об активизации воздушного моста из Европы на Украину. Несколько дней подряд военно-транспортные самолеты доставляли туда с военных баз какие-то грузы.
Даже если это и подготовка к очередным совместным учениям, вероятный противник в них обозначен четко: Россия. НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет маневрам Defender Europe 2021. Задействуют более 20 тысяч американских военнослужащих и 17 тысяч — из других стран. Планируется отработка наступательных и оборонительных операций в Восточной Европе, Прибалтике, Балканах, в акваториях Балтийского и Черного морей.
Танк Т-72Б 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа во время учений на полигоне Погоново - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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К учениям привлекут и Украину — как страну, недавно получившую статус "партнера расширенных возможностей НАТО". Антироссийскую направленность "Защитника Европы" подтвердили и в Киеве. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения альянса необходимы "для отработки войны с Россией".
По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, маневры НАТО в Европе — не что иное, как предлог для переброски дополнительных сил, а уровень боеготовности "потенциально неизбежный кризис" это только подтверждает.
© Фото : Public domainВоеннослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : Public domain
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017
"США и НАТО создают группировку для противодействия России в случае полномасштабного вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, — считает он. — Под видом учений они наращивают силы, перебрасывают в Европу войска из США. В Донбассе сейчас порядка 600 тысяч наших граждан, и согласно Конституции мы должны будем их защитить. В этой ситуации вполне можно ожидать вмешательства в конфликт и НАТО".
Впрочем, опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что риск полномасштабной войны с участием России и стран Североатлантического альянса из-за Украины невелик. Даже самые горячие головы в НАТО прекрасно понимают: подобная авантюра плохо закончится для всех.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и России
Паспорта граждан ДНР и РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Паспорта граждан ДНР и России
 
ЕвропаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОСШАБезопасность
 
 
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