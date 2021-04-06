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Договор по открытому небу (ДОН)
Договор по открытому небу (ДОН)
Договор по открытому небу вступил в силу 1 января 2002 года. Это соглашение позволяет сторонам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга с... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:24
2021-04-06T12:24
2021-04-06T12:24
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договор по открытому небу
нато
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Договор по открытому небу вступил в силу 1 января 2002 года. Это соглашение позволяет сторонам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга с проведением аэрофотосъемки местности. С его помощью страны-участницы могут контролировать соблюдение военных договоренностей. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто чаще других осуществляет инспекции и чья территория вызывает наибольший интерес.
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