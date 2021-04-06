https://ria.ru/20210406/don-1595092986.html

Договор по открытому небу (ДОН)

Договор по открытому небу (ДОН)

Договор по открытому небу вступил в силу 1 января 2002 года. Это соглашение позволяет сторонам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга с... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:24

2021-04-06T12:24

2021-04-06T12:24

инфографика

россия

договор по открытому небу

нато

сша

международные отношения

авиация

безопасность

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Договор по открытому небу вступил в силу 1 января 2002 года. Это соглашение позволяет сторонам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга с проведением аэрофотосъемки местности. С его помощью страны-участницы могут контролировать соблюдение военных договоренностей. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто чаще других осуществляет инспекции и чья территория вызывает наибольший интерес.

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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