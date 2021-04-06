https://ria.ru/20210406/dokument-1727078790.html

Союз православных женщин призвал отклонить разделяющий РПЦ документ

Союз православных женщин призвал отклонить разделяющий РПЦ документ

Проект документа об отношении Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению, допускающий отдельные виды ЭКО, должен быть отклонен из-за... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:15

2021-04-06T18:15

2021-04-06T18:15

религия и мировоззрение

русская православная церковь

госдума рф

союз православных женщин

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Проект документа об отношении Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению, допускающий отдельные виды ЭКО, должен быть отклонен из-за возникшего разделения в Церкви по этому вопросу, сейчас противники документа готовят обращение к патриарху Кириллу, сообщила РИА Новости сопредседатель правления Союза православных женщин (СПЖ) Нина Жукова.Ранее сайт РПЦ и еще ряд православных порталов опубликовали для обсуждения проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения". Текст также был направлен в епархии Русской православной церкви для получения отзывов. Документ, в частности, указывает на допустимость некоторых методов ЭКО, которые исключают получение "избыточных" эмбрионов и "намеренное убийство детей в зародыше"."Главное – не допустить церковного раскола, не внести смуту, пока вопрос не прояснился до конца… Раз есть разные точки зрения, значит, этот вопрос должен быть еще в процессе обсуждения", - сказала Жукова.Она напомнила, что в конце марта Патриаршая комиссия по вопросам семьи, Церковно-общественный совет по биоэтике, Союз православных женщин и общественное движение "За жизнь!" провели круглый стол, на котором обсуждалась тема с отношением Церкви к ЭКО. В заседании приняли участие представители патриархии и депутаты Госдумы. По итогам обсуждения пресс-служба СПЖ сообщила, что принятие обсуждаемого документа Межсоборным присутствием РПЦ "вызывает в церковной среде горячую дискуссию и серьезные разногласия как в среде верующих врачей, специалистов, общественных деятелей, так и духовенства Русской православной церкви".По словам Жуковой, участники круглого стола сейчас готовят обращение на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла по данной проблеме. Сам документ, по ее данным, должен обсуждаться и может быть принят на ежегодном пленуме Межсоборного присутствия, который в этом году намечен на конец мая.По мнению руководителя Союза православных женщин, положительное решение по документу "нанесет удар по Церкви и будет способствовать внутрицерковному расколу, в том числе в сообществе православных медиков". "Если посмотреть, то у нас столько других проблем, что эту вообще можно отложить еще в долгий ящик, потому что есть более насущные вопросы церковной жизни", - считает собеседник агентства.Жукова также заметила, что, по ее мнению, "никаких "мягких форм" ЭКО не бывает - это форма вынужденная, неестественная, и в результате нее все равно гибнут эмбрионы". "Здесь все споры ведь идут потому, что у нас нигде документально не закреплено, что эмбрион это уже человек. Все так относятся: ну, какая-то клеточка, разрушили, заморозили, выбросили - они не считают это гибелью человека… Это право на жизнь с момента зачатия надо законодательно зафиксировать в какой-то статье, а до тех пор споры не прекратятся", - заключила общественный деятель.

https://ria.ru/20210329/eko-1603346678.html

https://ria.ru/20210325/bioetika-1602786607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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русская православная церковь, госдума рф, союз православных женщин