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В Госдуме оценили слова США о готовности к диалогу по Украине
В Госдуме оценили слова США о готовности к диалогу по Украине
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявления Госдепартамента США о готовности к диалогу с Россией по ситуации на Украине. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:58
2021-04-06T09:58
руслан бальбек
донбасс
госдума рф
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявления Госдепартамента США о готовности к диалогу с Россией по ситуации на Украине.Депутат считает, что представитель Госдепа пытается предстать в образе миротворца, однако "фальшь видна".Бальбек добавил, что именно США являются "идеологами эскалации конфликта в Донбассе" и способствуют укреплению вооруженных сил Украины.Ранее издание Politico сообщило, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили "наращивание военного присутствия России у границ с Украиной". Комментируя ситуацию, В Кремле заявили, что "российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны".Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210405/kitay-1604300504.html
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руслан бальбек, донбасс, госдума рф, владимир зеленский, джо байден, сша, политика

В Госдуме оценили слова США о готовности к диалогу по Украине

09:58 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявления Госдепартамента США о готовности к диалогу с Россией по ситуации на Украине.
Депутат считает, что представитель Госдепа пытается предстать в образе миротворца, однако "фальшь видна".
"Единственная тема для возможного диалога — это обсуждение сроков выполнения Украиной Минских соглашений, вносить какие-то коррективы в подписанный документ мы считаем неприемлемым", — заявилон.
Бальбек добавил, что именно США являются "идеологами эскалации конфликта в Донбассе" и способствуют укреплению вооруженных сил Украины.
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Ранее издание Politico сообщило, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили "наращивание военного присутствия России у границ с Украиной".
Комментируя ситуацию, В Кремле заявили, что "российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны".
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Руслан БальбекДонбассГосдума РФВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАПолитика
 
 
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