https://ria.ru/20210406/dialog-1604394313.html

В Госдуме оценили слова США о готовности к диалогу по Украине

В Госдуме оценили слова США о готовности к диалогу по Украине

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявления Госдепартамента США о готовности к диалогу с Россией по ситуации на Украине. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:58

2021-04-06T09:58

2021-04-06T09:58

руслан бальбек

донбасс

госдума рф

владимир зеленский

джо байден

сша

политика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявления Госдепартамента США о готовности к диалогу с Россией по ситуации на Украине.Депутат считает, что представитель Госдепа пытается предстать в образе миротворца, однако "фальшь видна".Бальбек добавил, что именно США являются "идеологами эскалации конфликта в Донбассе" и способствуют укреплению вооруженных сил Украины.Ранее издание Politico сообщило, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили "наращивание военного присутствия России у границ с Украиной". Комментируя ситуацию, В Кремле заявили, что "российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны".Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210405/kitay-1604300504.html

https://ria.ru/20210403/podderzhka-1604057537.html

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руслан бальбек, донбасс, госдума рф, владимир зеленский, джо байден, сша, политика