В Госдуме оценили слова США о готовности к диалогу по Украине
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявления Госдепартамента США о готовности к диалогу с Россией по ситуации на Украине.
Депутат считает, что представитель Госдепа пытается предстать в образе миротворца, однако "фальшь видна".
"Единственная тема для возможного диалога — это обсуждение сроков выполнения Украиной Минских соглашений, вносить какие-то коррективы в подписанный документ мы считаем неприемлемым", — заявилон.
Бальбек добавил, что именно США являются "идеологами эскалации конфликта в Донбассе" и способствуют укреплению вооруженных сил Украины.
Ранее издание Politico сообщило, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили "наращивание военного присутствия России у границ с Украиной".
Комментируя ситуацию, В Кремле заявили, что "российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны".
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.