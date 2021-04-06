Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать реализацию первого этапа концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели второго этапа.
Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 10 марта опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации провести анализ итогов первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 20 июля 2017 г. № 1298-р, и на его основе обеспечить актуализацию мероприятий и целевых показателей второго этапа ее реализации", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения поручения - 1 июля 2021 года, ответственный - председатель правительства Михаил Мишустин.