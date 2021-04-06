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Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать реализацию первого этапа концепции демографической политики Дальнего Востока и... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:24
2021-04-06T03:24
россия
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
москва
общество
политика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать реализацию первого этапа концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели второго этапа.Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 10 марта опубликован на сайте Кремля.Срок выполнения поручения - 1 июля 2021 года, ответственный - председатель правительства Михаил Мишустин.
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россия, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, москва, общество, политика

Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО

03:24 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать реализацию первого этапа концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели второго этапа.
Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 10 марта опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации провести анализ итогов первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 20 июля 2017 г. № 1298-р, и на его основе обеспечить актуализацию мероприятий и целевых показателей второго этапа ее реализации", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения поручения - 1 июля 2021 года, ответственный - председатель правительства Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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