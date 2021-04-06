Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО

"Правительству Российской Федерации провести анализ итогов первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 20 июля 2017 г. № 1298-р, и на его основе обеспечить актуализацию мероприятий и целевых показателей второго этапа ее реализации", - говорится в перечне поручений.