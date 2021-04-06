https://ria.ru/20210406/devushki-1604422128.html

Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае оказались 12 украинок

Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае оказались 12 украинок

Среди девушек, задержанных за обнаженную съемку в Дубае, оказались 12 гражданок Украины, сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:42

2021-04-06T12:42

2021-04-06T18:18

дубай (город)

украина

в мире

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Среди девушек, задержанных за обнаженную съемку в Дубае, оказались 12 гражданок Украины, сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.По словам дипломата, их уже посетил консул, который также встретился с руководством департамента уголовных расследований эмирата.Условия содержания в изоляторе он назвал приемлемыми. Девушки обеспечены едой и при необходимости могут обратиться к доктору. Консульство поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.Ранее в соцсетях разошелся видеоролик, на котором обнаженные девушки позируют фотографу на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina. Участников фотосессии задержали. Российское консульство опровергло РИА Новости сообщения, что среди девушек были гражданки России.

https://ria.ru/20210405/podrobnosti-1604369287.html

дубай (город)

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дубай (город), украина, в мире