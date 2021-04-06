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Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае оказались 12 украинок
Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае оказались 12 украинок
Среди девушек, задержанных за обнаженную съемку в Дубае, оказались 12 гражданок Украины, сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:42
2021-04-06T12:42
2021-04-06T18:18
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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Среди девушек, задержанных за обнаженную съемку в Дубае, оказались 12 гражданок Украины, сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.По словам дипломата, их уже посетил консул, который также встретился с руководством департамента уголовных расследований эмирата.Условия содержания в изоляторе он назвал приемлемыми. Девушки обеспечены едой и при необходимости могут обратиться к доктору. Консульство поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.Ранее в соцсетях разошелся видеоролик, на котором обнаженные девушки позируют фотографу на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina. Участников фотосессии задержали. Российское консульство опровергло РИА Новости сообщения, что среди девушек были гражданки России.
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дубай (город), украина, в мире
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости.
Среди девушек, задержанных за обнаженную съемку в Дубае
, оказались 12 гражданок Украины
, сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.
По словам дипломата, их уже посетил консул, который также встретился с руководством департамента уголовных расследований эмирата.
"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственности и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", — добавил Николенко.
Условия содержания в изоляторе он назвал приемлемыми. Девушки обеспечены едой и при необходимости могут обратиться к доктору. Консульство поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.
Ранее в соцсетях разошелся видеоролик, на котором обнаженные девушки позируют фотографу на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina. Участников фотосессии задержали. Российское консульство опровергло РИА Новости сообщения, что среди девушек были гражданки России.