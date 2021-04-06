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В Волгограде упавшее дерево насмерть придавило женщину
В Волгограде упавшее дерево насмерть придавило женщину
СК организовал проверку по факту гибели женщины, на которую в Волгограде из-за сильного ветра рухнуло дерево , сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:05
2021-04-06T13:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 6 апр – РИА Новости. СК организовал проверку по факту гибели женщины, на которую в Волгограде из-за сильного ветра рухнуло дерево , сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного СУСК РФ Наталия Рудник.СК организовал проверку, устанавливается личность погибшей.Во вторник в Волгограде, по информации регионального главка МЧС, порывы ветра достигают 25 метров в секунду, идет дождь, температура днем составит от 8 до 13 градусов тепла.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, во вторник еще одно дерево упало на 54-летнюю жительницу Волгограда, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.По информации мэрии, в городе зафиксированы несколько случаев падения деревьев на контактные линии трамваев, что привело к небольшим сбоям в расписании их движения, также ветер повредил светофор.
https://ria.ru/20210402/derevo-1603983290.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде упавшее дерево насмерть придавило женщину

13:05 06.04.2021 (обновлено: 13:09 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 апр – РИА Новости. СК организовал проверку по факту гибели женщины, на которую в Волгограде из-за сильного ветра рухнуло дерево , сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного СУСК РФ Наталия Рудник.
"Шестого апреля 2021 года в Красноармейском районе Волгограда в результате сильного порыва ветра сухое дерево упало на проходившую под ним женщину. Трагический инцидент произошел в одном из дворов по улице Брестская. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия", - сообщила Рудник.
СК организовал проверку, устанавливается личность погибшей.
Во вторник в Волгограде, по информации регионального главка МЧС, порывы ветра достигают 25 метров в секунду, идет дождь, температура днем составит от 8 до 13 градусов тепла.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, во вторник еще одно дерево упало на 54-летнюю жительницу Волгограда, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
По информации мэрии, в городе зафиксированы несколько случаев падения деревьев на контактные линии трамваев, что привело к небольшим сбоям в расписании их движения, также ветер повредил светофор.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 16:19
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