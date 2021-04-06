https://ria.ru/20210406/derevnya-1603623164.html

"Происходит невероятное": что бизнесмен сделал с родной глубинкой

"Происходит невероятное": что бизнесмен сделал с родной глубинкой

Ловчиково Орловской области в 90-е разделило участь многих селений: хозяйство развалилось, молодежь подалась в города. Московский предприниматель Юрий... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:00

2021-04-06T08:00

2021-04-06T14:24

жкх

люди

орловская область

деньги

общество

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Ловчиково Орловской области в 90-е разделило участь многих селений: хозяйство развалилось, молодежь подалась в города. Московский предприниматель Юрий Евдокимов, бывший местный житель, не смирился с тем, что его малая родина угасает: вложил в село миллионы. Со временем ему начали помогать местные власти. Меценат говорить о себе не любит — предпочитает оставаться в тени. Мы связались с его односельчанами, чтобы узнать, как изменилась их жизнь."Молодежь к нам не тянется"Главная достопримечательность Ловчиково — церковь Иоанна Богослова. Храм тут стоял с XVII века — деревянный. В 1890-х возвели из кирпича. "К 2011-му церковь обветшала. Ни куполов, ни крестов, — рассказывает отец Иоанн. — Поддерживали своими силами, как могли. А потом на помощь пришел наш благотворитель. Отремонтировали все от и до, справились за два года. Художник расписал алтарную часть, поставили иконостас. Люди принесли иконы, разобранные их предками по домам в революцию, чтобы сохранить святыни".Отремонтировали также пристройку к храму. "Раньше там была молебная комната. И службы проводили. Теперь — воскресная школа, — продолжает батюшка. — Еще облагородили территорию у церкви, дорогу сделали, деревья высадили".Следом меценат взялся за школу. "Поменяли крышу, стекла, двери, обновили систему отопления, оштукатурили стены. Купили мебель: шкафы, парты, доски. Школу теперь не узнать", — говорит учитель немецкого языка и замдиректора по учебно-воспитательной работе Нина Федоровна. Учеников — всего 52 (жителей в селе — 350). "Учителей — 14. Из них трое приезжают из районного центра, поселка Глазуновка, — преподаватели физики, математики, информатики и физкультуры. Среди местных не нашлось. Коллектив возрастной. Работа есть, но молодежь к нам совсем не тянется". Школа — до девятого класса. Те, кто хочет одиннадцать, доучиваются в Глазуновке. "Среди наших выпускников — доктора, учителя, инженеры. Многие идут в сельское хозяйство". Нина Федоровна проработала в школе 38 лет. В Ловчиково попала по распределению, после орловского педагогического. Вышла замуж, так и осталась в деревне. "Кривить душой не буду: мысли все бросить и уехать возникали, — улыбается она. — Семья держала". В советские годы, вспоминает педагог, в Ловчиково было садоводческое хозяйство — выращивали яблоки, клубнику, смородину. "Думали, дальше — больше. А потом раз — и все развалилось". Деревня держится только благодаря усилиям Евдокимова. "Если бы не он, мы бы давно заросли борщевиком". Отремонтировали детский сад, построенный в 1950-м. Там дети из разных деревень. Родителям, впрочем, добиваться, чтобы взяли ребенка, не приходится — свободные места есть всегда. "Часть садика отдали под школьную столовую, оборудованную за счет спонсорской поддержки Юрия Ивановича", — уточняет Нина Федоровна."Работать негде"Еще одна местная достопримечательность — родник. Глава сельского поселения Медведевское Николай Матюхин рассказал РИА Новости, что раньше тут был колодец. Как провели водопровод, источник забросили. "Лет десять назад мы его расчистили, купель установили. В прошлом году выпилили старые деревья, посадили яблони, обложили территорию брусчаткой. Там же прудик есть — красиво. Песок завезли, беседку поставили. Вот такое место для отдыха организовали". В ближайших планах — обновить водопровод. Часто случаются перебои — люди остаются без воды на несколько дней. В администрации Глазуновского района нам сообщили, что просили в области средства на ремонт, но безуспешно. "Юрий вызвался покрыть все расходы, а это 4,5 миллиона рублей, не считая трат на спецтехнику", — объяснила РИА Новости сотрудница орготдела администрации Марина Васильевна.Люди переменам рады, но прогнозы у них неутешительные: считают, что совсем скоро в деревне, кроме пенсионеров, никого не останется. "Народ разъезжается. Некоторые занимаются фермерством. Если откроется хоть какое-то производство с достойной зарплатой — другое дело", — уверен глава поселения. Рядом с Ловчиково строят комплекс по предпосевной обработке и переработке семян. Но вряд ли это решит проблему — труд на земле плохо оплачивается, а работать за копейки никому не хочется.При этом нельзя сказать, что ситуация в Ловчиково критическая. "У меня в ведении восемь населенных пунктов. В нашей деревне лучше, чем в остальных. Больница в райцентре, в десяти минутах езды. Дорогу разве что надо обновить, — говорит Матюхин. — Есть свой ФАП — стабильно работает последние пять лет. До этого долгие годы не функционировал. С ремонтом помог Юрий Иванович. К слову, наша фельдшер живет в 25 километрах отсюда. Сейчас ей приходится обслуживать и соседнюю деревню Гремячево — там медработник ушла на пенсию, замену найти не могут".Общественного транспорта нет. До райцентра — своим ходом. В райадминистрации нам сообщили, что в 2019-м запустили автобус до Глазуновки. Однако ездили на нем единицы — маршрут не окупался, и его закрыли. "МФЦ, банк, оплата коммуналки — все в Глазуновке. Да и за продуктами и прочими товарами для дома — туда. В деревне три магазина, но в райцентре все же выбор больше", — объясняет Нина Федоровна. Этот вопрос решить реально, считает Николай Матюхин. Лишь бы поддержали в районе и области. Местные в целом жизнью в Ловчиково довольны. "Юрий Иванович заботится, переживает, волнуется. К нему за помощью по любому поводу — не откажет! Мы ему очень благодарны, — признается Нина Федоровна. — Видим, как деревня на глазах расцветает, и радуемся. У нас что-то невероятное происходит. Самим сложно порой в это поверить!" Никто из местных не берется судить, сколько Евдокимов вложил в малую родину. Главное, говорят люди, чтобы в Ловчиково остались те, кто способен оценить эти старания. И, возможно, продолжить его дело.

https://ria.ru/20201224/derevnya-1590576084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, люди, орловская область, деньги, общество