https://ria.ru/20210406/delo-1727035781.html
СК завел дело после гибели туристов из Перми в нацпарке Коми
СК завел дело после гибели туристов из Перми в нацпарке Коми
Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как два участника туристической группы из Перми погибли в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:04
2021-04-06T15:04
2021-04-06T16:29
россия
юнеско
европа
печора
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как два участника туристической группы из Перми погибли в национальном парке "Югыд Ва" в Коми, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля в районе базы "Озерная" в 100 километрах от Печоры, сошла лавина, которая накрыла группу из трех туристов, передвигавшихся на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения, 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно.Ранее в понедельник представитель республиканского управления МЧС РФ сообщал РИА Новости, что тела погибших туристов доставлены в город Печора. По данным ведомства, туристическая группа из Перми имела разрешение на посещение территории нацпарка.Национальный парк "Югыд Ва" в Коми, где в начале апреля погибли два человека, просит туристов отложить посещение до лета из-за опасности лавин.Как уточняет администрация парка, в результате продолжительных обильных снегопадов в марте, на смену которым пришло резкое потепление, "большая часть горной части парка представляет опасность для туристов - как лыжников, так и снегоходчиков". Из-за потепления также частично вскрылись верховья рек, что создает опасность при переправах и движении по льду.Ранее в понедельник представитель республиканского управления МЧС РФ сообщал РИА Новости, что тела погибших туристов доставлены в город Печора. По данным ведомства, туристическая группа из Перми имела разрешение на посещение территории нацпарка."Югыд Ва" (в переводе с языка коми - "Светлая вода") - один из самых больших национальных парков России, его площадь составляет около 2 миллионов гектаров. Парк учрежден в 1994 году для сохранения первозданной природы Приполярного и Северного Урала. Значительная часть территории парка открыта для широкого посещения, там проложены туристические маршруты. Это самый большой в Европе массив первичных бореальных (северных) лесов, сохранившихся практически в ненарушенном состоянии. Парк "Югыд Ва" вместе с граничащей на юге территорией Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника образуют объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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россия, юнеско, европа, печора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как два участника туристической группы из Перми погибли в национальном парке "Югыд Ва" в Коми, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля в районе базы "Озерная" в 100 километрах от Печоры, сошла лавина, которая накрыла группу из трех туристов, передвигавшихся на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения, 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно.
"Следственными органами… по факту гибели туристов на территории ФГБУ "Национальный парк "Югыд Ва" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник представитель республиканского управления МЧС РФ сообщал РИА Новости, что тела погибших туристов доставлены в город Печора. По данным ведомства, туристическая группа из Перми имела разрешение на посещение территории нацпарка.
Национальный парк "Югыд Ва" в Коми, где в начале апреля погибли два человека, просит туристов отложить посещение до лета из-за опасности лавин.
"С начала апреля текущего года на территории парка сложилась лавиноопасная обстановка… Администрация парка просит… соблюдать технику безопасности и не отклоняться от маршрута, а по возможности отказаться от посещения территории парка до начала летнего туристического сезона", - говорится в сообщении на официальной странице национального парка "Югыд Ва" в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняет администрация парка, в результате продолжительных обильных снегопадов в марте, на смену которым пришло резкое потепление, "большая часть горной части парка представляет опасность для туристов - как лыжников, так и снегоходчиков". Из-за потепления также частично вскрылись верховья рек, что создает опасность при переправах и движении по льду.
Ранее в понедельник представитель республиканского управления МЧС РФ сообщал РИА Новости, что тела погибших туристов доставлены в город Печора
. По данным ведомства, туристическая группа из Перми имела разрешение на посещение территории нацпарка.
"Югыд Ва" (в переводе с языка коми - "Светлая вода") - один из самых больших национальных парков России
, его площадь составляет около 2 миллионов гектаров. Парк учрежден в 1994 году для сохранения первозданной природы Приполярного и Северного Урала. Значительная часть территории парка открыта для широкого посещения, там проложены туристические маршруты. Это самый большой в Европе
массив первичных бореальных (северных) лесов, сохранившихся практически в ненарушенном состоянии. Парк "Югыд Ва" вместе с граничащей на юге территорией Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника образуют объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
.