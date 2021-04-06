https://ria.ru/20210406/delo-1727035781.html

СК завел дело после гибели туристов из Перми в нацпарке Коми

СК завел дело после гибели туристов из Перми в нацпарке Коми

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как два участника туристической группы из Перми погибли в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:04

2021-04-06T15:04

2021-04-06T16:29

россия

юнеско

европа

печора

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как два участника туристической группы из Перми погибли в национальном парке "Югыд Ва" в Коми, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля в районе базы "Озерная" в 100 километрах от Печоры, сошла лавина, которая накрыла группу из трех туристов, передвигавшихся на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения, 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно.Ранее в понедельник представитель республиканского управления МЧС РФ сообщал РИА Новости, что тела погибших туристов доставлены в город Печора. По данным ведомства, туристическая группа из Перми имела разрешение на посещение территории нацпарка.Национальный парк "Югыд Ва" в Коми, где в начале апреля погибли два человека, просит туристов отложить посещение до лета из-за опасности лавин.Как уточняет администрация парка, в результате продолжительных обильных снегопадов в марте, на смену которым пришло резкое потепление, "большая часть горной части парка представляет опасность для туристов - как лыжников, так и снегоходчиков". Из-за потепления также частично вскрылись верховья рек, что создает опасность при переправах и движении по льду.Ранее в понедельник представитель республиканского управления МЧС РФ сообщал РИА Новости, что тела погибших туристов доставлены в город Печора. По данным ведомства, туристическая группа из Перми имела разрешение на посещение территории нацпарка."Югыд Ва" (в переводе с языка коми - "Светлая вода") - один из самых больших национальных парков России, его площадь составляет около 2 миллионов гектаров. Парк учрежден в 1994 году для сохранения первозданной природы Приполярного и Северного Урала. Значительная часть территории парка открыта для широкого посещения, там проложены туристические маршруты. Это самый большой в Европе массив первичных бореальных (северных) лесов, сохранившихся практически в ненарушенном состоянии. Парк "Югыд Ва" вместе с граничащей на юге территорией Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника образуют объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20200728/1575036515.html

россия

европа

печора

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россия, юнеско, европа, печора