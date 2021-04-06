https://ria.ru/20210406/delfin-1604411613.html

Краснодарский бизнесмен незаконно вывез в Марокко двух дельфинов

Краснодарский бизнесмен незаконно вывез в Марокко двух дельфинов

Предприниматель из Краснодара вывез в Марокко двух черноморских афалин по поддельным документам, возбуждено уголовное дело, сообщает Южная оперативная таможня. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:36

2021-04-06T11:36

2021-04-06T11:36

краснодар

марокко

краснодарский край

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Предприниматель из Краснодара вывез в Марокко двух черноморских афалин по поддельным документам, возбуждено уголовное дело, сообщает Южная оперативная таможня.Так, предприниматель из Краснодара заключил контракт с дельфинарием из Марокко на поставку черноморских афалин для проведения эколого-просветительских, демонстрационных программ с морскими млекопитающими и оформил временный вывоз из РФ двух афалин. При их декларировании он предоставил сведения, согласно которым одна черноморская афалина по кличке Мари рождена в дельфинарии на территории Краснодарского края, другая – Клио – на основании разрешения на добычу выловлена более 20 лет назад на территории России для содержания в дельфинарии.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов фауны в крупном размере" УК РФ. Откуда предприниматель взял дельфинов и их дальнейшая судьба таможней пока не разглашается.Черноморская афалина включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и попадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/drevesina-1603534902.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, марокко, краснодарский край, происшествия