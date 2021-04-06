Краснодарский бизнесмен незаконно вывез в Марокко двух дельфинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Предприниматель из Краснодара вывез в Марокко двух черноморских афалин по поддельным документам, возбуждено уголовное дело, сообщает Южная оперативная таможня.
"Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни выявили факт незаконного перемещения через таможенную границу объектов СИТЕС – черноморских афалин", - говорится в сообщении.
Так, предприниматель из Краснодара заключил контракт с дельфинарием из Марокко на поставку черноморских афалин для проведения эколого-просветительских, демонстрационных программ с морскими млекопитающими и оформил временный вывоз из РФ двух афалин. При их декларировании он предоставил сведения, согласно которым одна черноморская афалина по кличке Мари рождена в дельфинарии на территории Краснодарского края, другая – Клио – на основании разрешения на добычу выловлена более 20 лет назад на территории России для содержания в дельфинарии.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что участником внешнеэкономической деятельности был подделан акт о рождении черноморской афалины по кличке Мари, также установлен факт подделки разрешения на добычу черноморской афалины по кличке Клио", - сказано в сообщении. Стоимость двух афалин, по данным экспертов, составляет более 2,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов фауны в крупном размере" УК РФ. Откуда предприниматель взял дельфинов и их дальнейшая судьба таможней пока не разглашается.
Черноморская афалина включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и попадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.