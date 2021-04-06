https://ria.ru/20210406/dagestan-1604391471.html

В Дагестане почти 41 тысяча человек остались без электричества

В Дагестане почти 41 тысяча человек остались без электричества

Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:39

2021-04-06T09:39

2021-04-06T09:53

россия

республика дагестан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют, энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала "Дагэнерго" осуществляется в штатном режиме, также сообщили в компании.

https://ria.ru/20210325/zarabotat-1602821594.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия