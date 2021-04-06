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В Дагестане почти 41 тысяча человек остались без электричества
В Дагестане почти 41 тысяча человек остались без электричества
Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:39
2021-04-06T09:39
2021-04-06T09:53
россия
республика дагестан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют, энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала "Дагэнерго" осуществляется в штатном режиме, также сообщили в компании.
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россия, республика дагестан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго
РФ.
"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят отключения электросетевых объектов 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Россети Северный Кавказ")", - говорится в сообщении.
Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.
Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.
На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют, энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала "Дагэнерго" осуществляется в штатном режиме, также сообщили в компании.