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В Дагестане почти 41 тысяча человек остались без электричества
В Дагестане почти 41 тысяча человек остались без электричества
Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:39
2021-04-06T09:53
россия
республика дагестан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют, энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала "Дагэнерго" осуществляется в штатном режиме, также сообщили в компании.
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россия, республика дагестан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

В Дагестане почти 41 тысяча человек остались без электричества

09:39 06.04.2021 (обновлено: 09:53 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.
"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят отключения электросетевых объектов 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Россети Северный Кавказ")", - говорится в сообщении.
Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.
Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.
Электросчетчик - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 15:38
Россиянам рассказали о способе заработать на электричестве
На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют, энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала "Дагэнерго" осуществляется в штатном режиме, также сообщили в компании.
 
РоссияРеспублика ДагестанМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
 
 
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