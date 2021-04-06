https://ria.ru/20210406/chartery-1604430718.html

S7 откроет чартеры из Москвы в мае и июне

S7 откроет чартеры из Москвы в мае и июне

Российская авиакомпания S7 в мае запустит чартерные рейсы в Болонью, Ираклион, Ганновер, Кельн, Варну, в июне - в Дублин, сообщает компания. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:11

2021-04-06T13:11

2021-04-06T13:11

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

s7 airlines

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в мае запустит чартерные рейсы в Болонью, Ираклион, Ганновер, Кельн, Варну, в июне - в Дублин, сообщает компания."В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в города Италии (Болонья), Греции (Ираклион), Германии (Ганновер, Кельн), Ирландии (Дублин) и Болгарии (Варна). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", - говорится в сообщении.Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по понедельникам с 3 мая - Москва - Ганновер - Москва; по понедельникам с 3 мая - Москва - Болонья - Москва; по вторникам с 4 мая - Москва - Ираклион - Москва; по четвергам с 6 мая - Москва - Кельн - Москва; по четвергам с 6 мая - Москва - Варна - Москва; по вторникам с 8 июня - Москва - Дублин - Москва.Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте s7.ru в разделе "Международные перелеты".Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки.

https://ria.ru/20210319/puteshestviya-1601940643.html

https://ria.ru/20210315/aeroflot-1601391418.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, в мире