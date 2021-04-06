Круглый стол ЭИСИ о выборах в ГД РФ в одномандатных округах
8 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления".
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Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил КАРЯГИН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Избирательная кампания в Госдуму России набирает обороты. От многих партий все чаще звучат яркие политические заявления. В "Единой России" началась подготовка к праймериз - на предварительное голосование уже подано более 2,5 тысяч заявлений. О перспективах партий в целом экспертное сообщество высказывалось не раз: главная интрига здесь в том, появится ли в стране пятая парламентская партия или нет. Основная же борьба пройдет в одномандатных округах. Сколько мандатов получат партии, в том числе и непарламентские? Каковы перспективы самовыдвиженцев?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил КАРЯГИН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Избирательная кампания в Госдуму России набирает обороты. От многих партий все чаще звучат яркие политические заявления. В "Единой России" началась подготовка к праймериз - на предварительное голосование уже подано более 2,5 тысяч заявлений. О перспективах партий в целом экспертное сообщество высказывалось не раз: главная интрига здесь в том, появится ли в стране пятая парламентская партия или нет. Основная же борьба пройдет в одномандатных округах. Сколько мандатов получат партии, в том числе и непарламентские? Каковы перспективы самовыдвиженцев?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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