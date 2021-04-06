https://ria.ru/20210406/borba-na-vyborakh-1604402912.html

Круглый стол ЭИСИ о выборах в ГД РФ в одномандатных округах

Круглый стол ЭИСИ о выборах в ГД РФ в одномандатных округах

8 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления".

2021-04-06T11:10

2021-04-06T11:10

2021-04-06T11:10

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Задать вопросУчастники:- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил КАРЯГИН;- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ. Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Избирательная кампания в Госдуму России набирает обороты. От многих партий все чаще звучат яркие политические заявления. В "Единой России" началась подготовка к праймериз - на предварительное голосование уже подано более 2,5 тысяч заявлений. О перспективах партий в целом экспертное сообщество высказывалось не раз: главная интрига здесь в том, появится ли в стране пятая парламентская партия или нет. Основная же борьба пройдет в одномандатных округах. Сколько мандатов получат партии, в том числе и непарламентские? Каковы перспективы самовыдвиженцев?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы